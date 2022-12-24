Росіяни звозять на окуповані території все більше силовиків
Сьогодні, 03:00
Росіяни продовжують звозити на тимчасово окуповані території бійців "Росгвардії".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
В центрі зазначають, що українське підпілля продовжує вести активну боротьбу проти окупантів. Росіяни на це відповідають збільшенням кількості силовиків, які патрулюють захоплені населені пункти.
Так, до Бердянська завезли більше 500 росгвардійців.
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Про це повідомляє Центр національного спротиву.
В центрі зазначають, що українське підпілля продовжує вести активну боротьбу проти окупантів. Росіяни на це відповідають збільшенням кількості силовиків, які патрулюють захоплені населені пункти.
Так, до Бердянська завезли більше 500 росгвардійців.
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