Росіяни звозять на окуповані території все більше силовиків

Росіяни звозять на окуповані території все більше силовиків
Росіяни продовжують звозити на тимчасово окуповані території бійців "Росгвардії".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В центрі зазначають, що українське підпілля продовжує вести активну боротьбу проти окупантів. Росіяни на це відповідають збільшенням кількості силовиків, які патрулюють захоплені населені пункти.

Так, до Бердянська завезли більше 500 росгвардійців.

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Теги: росгвардійці, Бердянськ
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