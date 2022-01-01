ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря

ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
У суботу ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь» у Facebook.

На борту чотирьох ракетоносіїв росіян, які зараз перебувають у Чорному морі, може перебувати до 24 «Калібрів».

«Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – зазначають військові.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загроза з моря, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
Сьогодні, 05:25
Молдова спростила правила перетину кордону для українців
Сьогодні, 04:21
Росіяни звозять на окуповані території все більше силовиків
Сьогодні, 03:00
Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 02:00
Де на Волині сьогодні, 25 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ
Сьогодні, 00:56
Схожі новини
На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень
24 грудень, 18:27
Сили оборони України відбили атаки ворога біля 19 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Сили оборони України відбили атаки ворога біля 19 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
23 грудень, 08:49
«З піснею – до перемоги»: волинський тероборонівець взяв на службу баян. ВІДЕО «З піснею – до перемоги»: волинський тероборонівець взяв на службу баян. ВІДЕО
20 грудень, 22:58
Включно з Кримом: ЗСУ сподіваються відвоювати всі території вже у 2023 році Включно з Кримом: ЗСУ сподіваються відвоювати всі території вже у 2023 році
17 грудень, 22:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
Сьогодні, 05:25
 0
Молдова спростила правила перетину кордону для українців
Сьогодні, 04:21
 0
Росіяни звозять на окуповані території все більше силовиків
Сьогодні, 03:00
 0
Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 02:00
 0
Де на Волині сьогодні, 25 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ
Сьогодні, 00:56
 0
Медіа
відео
1/8