Молдова спростила правила перетину кордону для українців

Українцям дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.Як пише Newsmaker, відтепер громадянам України дозволено в'їжджати до Молдови з Румунії, маючи посвідчення особи: (ID-картка чи звичайний внутрішній паспорт) або інші документи, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).Перетин кордону також дозволяється при наявності копій цих документів, документів в електронному форматі, або документів з вичерпаним терміном дії.Раніше цих документів було достатньо лише в разі в'їзду в Молдову з України. Нацкомісія доповнила рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого.