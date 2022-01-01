Молдова спростила правила перетину кордону для українців
Сьогодні, 04:21
Українцям дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.
Як пише Newsmaker, відтепер громадянам України дозволено в'їжджати до Молдови з Румунії, маючи посвідчення особи: (ID-картка чи звичайний внутрішній паспорт) або інші документи, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).
Перетин кордону також дозволяється при наявності копій цих документів, документів в електронному форматі, або документів з вичерпаним терміном дії.
Раніше цих документів було достатньо лише в разі в'їзду в Молдову з України. Нацкомісія доповнила рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого.
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Як пише Newsmaker, відтепер громадянам України дозволено в'їжджати до Молдови з Румунії, маючи посвідчення особи: (ID-картка чи звичайний внутрішній паспорт) або інші документи, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).
Перетин кордону також дозволяється при наявності копій цих документів, документів в електронному форматі, або документів з вичерпаним терміном дії.
Раніше цих документів було достатньо лише в разі в'їзду в Молдову з України. Нацкомісія доповнила рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого.
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