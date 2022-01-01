В Україні викрили нову схему мобільних шахраїв





Про це



«Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється або зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуться на іншу «вишку», щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок», – застерігають у Центрі.



Повідомляється, що шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.



У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не передавати особисті дані та коди підтверджень підозрілим особам. Зазначається, що звертатися за допомогою слід самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку «перемкнути» їх на іншу «вишку» і тим самим нібито забезпечити стабільним зв'язком під час вимкнень електроенергії.Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.«Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється або зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуться на іншу «вишку», щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок», – застерігають у Центрі.Повідомляється, що шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не передавати особисті дані та коди підтверджень підозрілим особам. Зазначається, що звертатися за допомогою слід самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.

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