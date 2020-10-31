Волинян закликають не ходити в ліс за ялинкою поблизу кордону з Білоруссю





Про це



«На порозі Різдво Христове та Новий рік. Якщо Ви плануєте встановити у своїй оселі ялинку – знайдіть можливість придбати деревце на спеціальному базарі в легальних постачальників. І йдеться не тільки про природоохоронні мотиви. Вештатися нині лісами із сокирою в руках – особливо в прикордонні – це наражати себе на смертельну небезпеку!», – йдеться в повідомленні.



Нагадують, що в п’ятикілометровій прикордонній смузі суворо заборонено користуватися будь-якими польовими та лісовими дорогами, а також заборонено з’їжджати на узбіччя. Заборона розповсюджується на усі види транспорту – автомобілі, мотоцикли, гужові підводи. Те саме стосується жителів прикордоння, які пересуваються в пішому порядку.



Звертаються до любителів зимової риболовлі – цієї зими беззастережно забудьте про прикордонні озера, адже прибережна смуга цих водойм – замінована.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Волинської бригади тероборони вкотре звертається до волинян із застереженням бути особливо обережними та відповідальними, з огляду на облаштування вздовж українсько-білоруського кордону системи мінно-вибухових загороджень.Про це повідомили на фейсбук-сторінці 100 Окремої бригади територіальної оборони.«На порозі Різдво Христове та Новий рік. Якщо Ви плануєте встановити у своїй оселі ялинку – знайдіть можливість придбати деревце на спеціальному базарі в легальних постачальників. І йдеться не тільки про природоохоронні мотиви. Вештатися нині лісами із сокирою в руках – особливо в прикордонні – це наражати себе на смертельну небезпеку!», – йдеться в повідомленні.Нагадують, що в п’ятикілометровій прикордонній смузі суворо заборонено користуватися будь-якими польовими та лісовими дорогами, а також заборонено з’їжджати на узбіччя. Заборона розповсюджується на усі види транспорту – автомобілі, мотоцикли, гужові підводи. Те саме стосується жителів прикордоння, які пересуваються в пішому порядку.Звертаються до любителів зимової риболовлі – цієї зими беззастережно забудьте про прикордонні озера, адже прибережна смуга цих водойм – замінована.

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