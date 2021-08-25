Курс валют у Луцьку 25 грудня





Про це



Євро купують за 42.30, продають за 42.55.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 грудня готівковий курс долара становить 40.45, продають його за 40.60.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 42.30, продають за 42.55.Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.20.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію