Курс валют у Луцьку 25 грудня

Курс валют у Луцьку 25 грудня
25 грудня готівковий курс долара становить 40.45, продають його за 40.60.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 42.30, продають за 42.55.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.20.

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Теги: Курс валют, долар
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