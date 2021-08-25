Курс валют у Луцьку 25 грудня
Сьогодні, 09:30
25 грудня готівковий курс долара становить 40.45, продають його за 40.60.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.30, продають за 42.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.30, продають за 42.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 25 грудня
Сьогодні, 09:30
В Україні викрили нову схему мобільних шахраїв
Сьогодні, 07:00
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря
Сьогодні, 05:25
Медіа