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Волинь попрощалася із воїном Сергієм Цапюком. ФОТО

Волинь попрощалася із воїном Сергієм Цапюком. ФОТО
У суботу, 24 грудня, у храмі на честь святих мучеників Адріана і Наталії села Забороль звершили чин похорону над померлим захисником Сергієм Цапюком.

Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Сергій Аркадійович Цапюк, 43-річний житель села Антонівка, відійшов у вічність після тривалої хвороби 22 грудня у волинському госпіталі. Зі слів односельців, у травні цього року воїн отримав контузію, з того часу перебував на лікуванні.

Чин похорону над воїном очолив благочинний Білостоцького округу прот. Володимир Мелесь у співслужінні кліриків навколишніх сіл.

Поховали Героя на місцевому кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуттям близьким померлого воїна. Вічна пам‘ять!

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Теги: Сергій Цапюк, прощання, похорон
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