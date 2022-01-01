Волинь попрощалася із воїном Сергієм Цапюком. ФОТО

Сергієм Цапюком.



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Сергій Аркадійович Цапюк, 43-річний житель села Антонівка, відійшов у вічність після тривалої хвороби 22 грудня у волинському госпіталі. Зі слів односельців, у травні цього року воїн отримав контузію, з того часу перебував на лікуванні.



Чин похорону над воїном очолив благочинний Білостоцького округу прот. Володимир Мелесь у співслужінні кліриків навколишніх сіл.



Поховали Героя на місцевому кладовищі.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуттям близьким померлого воїна. Вічна пам‘ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 24 грудня, у храмі на честь святих мучеників Адріана і Наталії села Забороль звершили чин похорону над померлим захисникомПро це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Сергій Аркадійович Цапюк, 43-річний житель села Антонівка, відійшов у вічність після тривалої хвороби 22 грудня у волинському госпіталі. Зі слів односельців, у травні цього року воїн отримав контузію, з того часу перебував на лікуванні.Чин похорону над воїном очолив благочинний Білостоцького округу прот.у співслужінні кліриків навколишніх сіл.Поховали Героя на місцевому кладовищі.

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