Волинь попрощалася із воїном Сергієм Цапюком. ФОТО
Сьогодні, 10:06
У суботу, 24 грудня, у храмі на честь святих мучеників Адріана і Наталії села Забороль звершили чин похорону над померлим захисником Сергієм Цапюком.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Сергій Аркадійович Цапюк, 43-річний житель села Антонівка, відійшов у вічність після тривалої хвороби 22 грудня у волинському госпіталі. Зі слів односельців, у травні цього року воїн отримав контузію, з того часу перебував на лікуванні.
Чин похорону над воїном очолив благочинний Білостоцького округу прот. Володимир Мелесь у співслужінні кліриків навколишніх сіл.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуттям близьким померлого воїна. Вічна пам‘ять!
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Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Сергій Аркадійович Цапюк, 43-річний житель села Антонівка, відійшов у вічність після тривалої хвороби 22 грудня у волинському госпіталі. Зі слів односельців, у травні цього року воїн отримав контузію, з того часу перебував на лікуванні.
Чин похорону над воїном очолив благочинний Білостоцького округу прот. Володимир Мелесь у співслужінні кліриків навколишніх сіл.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуттям близьким померлого воїна. Вічна пам‘ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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