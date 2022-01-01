Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО





Про це розповів Андрій Ткачук.



З його слів, зростання цін на різдвяний споживчий кошик зумовлений логістичними витратами та імпортом, на який впливає курс валют і відсутність вітчизняних аналогів продукції. Це наслідки навантаження на внутрішній ринок, – говорить фахівець.



"Яєчна тема – пов’язане зростання не тільки підвищеним попитом, а і з руйнуванням птахофабрик. Співвідношення експортних позицій до позицій внутрішнього ринку дають можливість купувати курятину по доступній ціні. Суттєво здорожчала свинина – 20%", – каже Андрій Ткачук.



Додає: суттєво буде помітне зростання ціни на масло, сметану та молоко.



Лучанка Наталія Грушка обирає продукти до різдвяного столу на одному з ринків міста. Каже: відзначає Різдво разом з родиною 25 грудня четвертий рік поспіль. Говорить, цього року планує готувати менше страв, утім перелік продуктів уже визначила: набір для куті, м’ясо, печінка, овочі, фрукти та солодощі. Каже: на ринку скуповується лише перед святами.



Торік, пригадує Наталія Грушка, аби накрити стіл до Різдва витратила до двох тисяч гривень. Цього року, каже, такої суми вистачить лише на третину необхідних продуктів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різдвяний споживчий кошик цьогоріч у порівнянні із цінами минулого року зріс на 30%.Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління економічного розвитку і торгівліЗ його слів, зростання цін на різдвяний споживчий кошик зумовлений логістичними витратами та імпортом, на який впливає курс валют і відсутність вітчизняних аналогів продукції. Це наслідки навантаження на внутрішній ринок, – говорить фахівець."Яєчна тема – пов’язане зростання не тільки підвищеним попитом, а і з руйнуванням птахофабрик. Співвідношення експортних позицій до позицій внутрішнього ринку дають можливість купувати курятину по доступній ціні. Суттєво здорожчала свинина – 20%", – каже Андрій Ткачук.Додає: суттєво буде помітне зростання ціни на масло, сметану та молоко.Лучанкаобирає продукти до різдвяного столу на одному з ринків міста. Каже: відзначає Різдво разом з родиною 25 грудня четвертий рік поспіль. Говорить, цього року планує готувати менше страв, утім перелік продуктів уже визначила: набір для куті, м’ясо, печінка, овочі, фрукти та солодощі. Каже: на ринку скуповується лише перед святами.Торік, пригадує Наталія Грушка, аби накрити стіл до Різдва витратила до двох тисяч гривень. Цього року, каже, такої суми вистачить лише на третину необхідних продуктів.

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