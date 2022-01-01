Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО

Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО
Різдвяний споживчий кошик цьогоріч у порівнянні із цінами минулого року зріс на 30%.

Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління економічного розвитку і торгівлі Андрій Ткачук.

З його слів, зростання цін на різдвяний споживчий кошик зумовлений логістичними витратами та імпортом, на який впливає курс валют і відсутність вітчизняних аналогів продукції. Це наслідки навантаження на внутрішній ринок, – говорить фахівець.

"Яєчна тема – пов’язане зростання не тільки підвищеним попитом, а і з руйнуванням птахофабрик. Співвідношення експортних позицій до позицій внутрішнього ринку дають можливість купувати курятину по доступній ціні. Суттєво здорожчала свинина – 20%", – каже Андрій Ткачук.

Додає: суттєво буде помітне зростання ціни на масло, сметану та молоко.

Лучанка Наталія Грушка обирає продукти до різдвяного столу на одному з ринків міста. Каже: відзначає Різдво разом з родиною 25 грудня четвертий рік поспіль. Говорить, цього року планує готувати менше страв, утім перелік продуктів уже визначила: набір для куті, м’ясо, печінка, овочі, фрукти та солодощі. Каже: на ринку скуповується лише перед святами.

Торік, пригадує Наталія Грушка, аби накрити стіл до Різдва витратила до двох тисяч гривень. Цього року, каже, такої суми вистачить лише на третину необхідних продуктів.



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Теги: різдвяний стіл, продукти, ціни
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