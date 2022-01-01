Хочуть збити з пантелику: Буданов розповів, чи є загроза нападу з Білорусі





Російська Федерація створює видимість підготовки наступу з боку Білорусі. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, - пише



Буданов вважає, що маневри військової техніки на кордоні Білорусі з Україною були покликані збити ЗСУ з пантелику і змусити українське командування відвести частину своїх військ із південного та східного напрямків.



"Все це елементи дезінформаційних кампаній", — зазначив він.



Останніми тижнями Росія працювала над зміцненням своїх військових баз на території Республіки Білорусь. Російські мобілізовані прямували до Білорусі потягами, після чого поверталися. Буданов назвав ці переміщення "гойдалкою".



Глава Головного управління розвідки додав, що таку тактику використав СРСР під час Другої світової війни. Тоді радянські солдати також пересувалися залізницею, щоб зображати атаку чи відступ.



Начальник ГУР заявив, що загроза вторгнення в Україну з півночі зберігається, проте не є неминучістю.



"Було б неправильно скидати з рахунків цю можливість, — додав він, — але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які б підтверджували її існування", — сказав Кирило Буданов журналістам.



Нагадаємо, Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі.



Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.



Аналітики з Інституту війни вважають, що деякі перевірені свідоцтва нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частину підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але, як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі немає ознак формування ударних угруповань для нападу на Україну з боку Білорусі. Хоча потенційно загроза звідти залишається.Російська Федерація створює видимість підготовки наступу з боку Білорусі. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, - пише ТСН. Буданов вважає, що маневри військової техніки на кордоні Білорусі з Україною були покликані збити ЗСУ з пантелику і змусити українське командування відвести частину своїх військ із південного та східного напрямків."Все це елементи дезінформаційних кампаній", — зазначив він.Останніми тижнями Росія працювала над зміцненням своїх військових баз на території Республіки Білорусь. Російські мобілізовані прямували до Білорусі потягами, після чого поверталися. Буданов назвав ці переміщення "гойдалкою".Глава Головного управління розвідки додав, що таку тактику використав СРСР під час Другої світової війни. Тоді радянські солдати також пересувалися залізницею, щоб зображати атаку чи відступ.Начальник ГУР заявив, що загроза вторгнення в Україну з півночі зберігається, проте не є неминучістю."Було б неправильно скидати з рахунків цю можливість, — додав він, — але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які б підтверджували її існування", — сказав Кирило Буданов журналістам.Нагадаємо, Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі.Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.Аналітики з Інституту війни вважають, що деякі перевірені свідоцтва нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частину підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але, як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію