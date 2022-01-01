На Волині на складній ділянці дороги застрягла «швидка»
Сьогодні, 17:05
На Волині рятувальники допомогли екіпажу карети швидкої медичної допомоги.
ДСНСники витягнули автомобіль медиків. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.
23 грудня рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі надали допомогу медикам – карета швидкої не змогла виїхати із складної ділянки дороги поблизу села Новий Загорів Володимирського району.
Пожежним автомобілем підвищеної прохідності спецавтомобіль служби 103 відбуксирували на тверду частину шляху.
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ДСНСники витягнули автомобіль медиків. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.
23 грудня рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі надали допомогу медикам – карета швидкої не змогла виїхати із складної ділянки дороги поблизу села Новий Загорів Володимирського району.
Пожежним автомобілем підвищеної прохідності спецавтомобіль служби 103 відбуксирували на тверду частину шляху.
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