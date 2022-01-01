На Волині на складній ділянці дороги застрягла «швидка»

На Волині на складній ділянці дороги застрягла «швидка»
На Волині рятувальники допомогли екіпажу карети швидкої медичної допомоги.

ДСНСники витягнули автомобіль медиків. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.

23 грудня рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі надали допомогу медикам – карета швидкої не змогла виїхати із складної ділянки дороги поблизу села Новий Загорів Володимирського району.

Пожежним автомобілем підвищеної прохідності спецавтомобіль служби 103 відбуксирували на тверду частину шляху.

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Теги: ДСНС, Волинь
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