На Волині на складній ділянці дороги застрягла «швидка»





ДСНСники витягнули автомобіль медиків. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.



23 грудня рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі надали допомогу медикам – карета швидкої не змогла виїхати із складної ділянки дороги поблизу села Новий Загорів Володимирського району.



Пожежним автомобілем підвищеної прохідності спецавтомобіль служби 103 відбуксирували на тверду частину шляху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники допомогли екіпажу карети швидкої медичної допомоги.ДСНСники витягнули автомобіль медиків. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.23 грудня рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі надали допомогу медикам – карета швидкої не змогла виїхати із складної ділянки дороги поблизу села Новий Загорів Володимирського району.Пожежним автомобілем підвищеної прохідності спецавтомобіль служби 103 відбуксирували на тверду частину шляху.

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