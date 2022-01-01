Волинські рятувальники ліквідували за минулу добу три пожежі

Волинські рятувальники ліквідували за минулу добу три пожежі
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували декілька пожеж.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС Волині.

У суботу, 24 грудня, о 06:05 на 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Перемоги с. Мощена Ковельського району. На місце прибули чергові караули 4-ї та 19 ДПРЧ м. Ковеля. Завдяки вжитим заходам о 06:55 пожежу ліквідовано. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем власниці.

Того ж дня о 19:04 в с. Губин Перший Луцького району виникла пожежа в господарській споруді. Вогонь ліквідували бійці 9-ї ДПРЧ м. Горохів та команда місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка. Ймовірна причина встановлюється.

Окрім того, о 23:03 в с. Обенижі Ковеського району виникло загорання у літній кухні. Рятувальники 17-ї ДПРЧ смт Турійськ о 23:44 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Волинські рятувальники ліквідували за минулу добу три пожежі
Волинські рятувальники ліквідували за минулу добу три пожежі
Волинські рятувальники ліквідували за минулу добу три пожежі


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДСНС Волині, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські рятувальники ліквідували за минулу добу три пожежі
Сьогодні, 12:40
«Світло завжди перемагає темряву»: Епіфаній привітав українців із Різдвом
Сьогодні, 11:51
ЗСУ знищили за добу 620 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:11
Російські окупанти за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині
Сьогодні, 10:36
Волинь попрощалася із воїном Сергієм Цапюком. ФОТО
Сьогодні, 10:06
Схожі новини
У пожежі на Волині загинули батько та син У пожежі на Волині загинули батько та син
15 грудень, 11:13
На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі На Волині рятувальники ліквідували чотири пожежі
09 грудень, 09:27
На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі
03 грудень, 13:36
На Волині горіли два житлові будинки На Волині горіли два житлові будинки
01 грудень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські рятувальники ліквідували за минулу добу три пожежі
Сьогодні, 12:40
 0
«Світло завжди перемагає темряву»: Епіфаній привітав українців із Різдвом
Сьогодні, 11:51
 0
ЗСУ знищили за добу 620 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:11
 0
Російські окупанти за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині
Сьогодні, 10:36
 0
Волинь попрощалася із воїном Сергієм Цапюком. ФОТО
Сьогодні, 10:06
 0
Медіа
відео
1/8