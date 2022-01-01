Волинські рятувальники ліквідували за минулу добу три пожежі





Про це



У суботу, 24 грудня, о 06:05 на 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Перемоги с. Мощена Ковельського району. На місце прибули чергові караули 4-ї та 19 ДПРЧ м. Ковеля. Завдяки вжитим заходам о 06:55 пожежу ліквідовано. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем власниці.



Того ж дня о 19:04 в с. Губин Перший Луцького району виникла пожежа в господарській споруді. Вогонь ліквідували бійці 9-ї ДПРЧ м. Горохів та команда місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка. Ймовірна причина встановлюється.



Окрім того, о 23:03 в с. Обенижі Ковеського району виникло загорання у літній кухні. Рятувальники 17-ї ДПРЧ смт Турійськ о 23:44 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу волинські рятувальники ліквідували декілька пожеж.Про це інформують у пресслужбі ДСНС Волині.У суботу, 24 грудня, о 06:05 на 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди на вул. Перемоги с. Мощена Ковельського району. На місце прибули чергові караули 4-ї та 19 ДПРЧ м. Ковеля. Завдяки вжитим заходам о 06:55 пожежу ліквідовано. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем власниці.Того ж дня о 19:04 в с. Губин Перший Луцького району виникла пожежа в господарській споруді. Вогонь ліквідували бійці 9-ї ДПРЧ м. Горохів та команда місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка. Ймовірна причина встановлюється.Окрім того, о 23:03 в с. Обенижі Ковеського району виникло загорання у літній кухні. Рятувальники 17-ї ДПРЧ смт Турійськ о 23:44 ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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