На Волині викрили підприємця, який ухилився від сплати податків





Про це



У період з 2019 по 2020 роки підприємець, порушив вимоги податкового законодавства та умисно ухилився від сплати єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб, військового збору, податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 6,5 млн грн.



Окрім того громадянин, з корисливих мотивів, легалізував кошти в сумі понад 3 млн грн, отримані незаконним чином, шляхом здійснення фінансових операцій через інших підконтрольних йому фізичних осіб підприємців.



Наразі кримінальне провадження спрямовано до районного суду Волинської області з обвинувальним актом. Громадянину оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205-1 КК України.



Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють детективи підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили фізичну особу підприємця в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.Про це інформує пресслужба БЕБ.У період з 2019 по 2020 роки підприємець, порушив вимоги податкового законодавства та умисно ухилився від сплати єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб, військового збору, податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 6,5 млн грн.Окрім того громадянин, з корисливих мотивів, легалізував кошти в сумі понад 3 млн грн, отримані незаконним чином, шляхом здійснення фінансових операцій через інших підконтрольних йому фізичних осіб підприємців.Наразі кримінальне провадження спрямовано до районного суду Волинської області з обвинувальним актом. Громадянину оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205-1 КК України.Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють детективи підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури.

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