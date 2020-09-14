У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині





Про це



З січня по листопад 2022 року на Волині в дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 526 осіб, 80 - загинули.



Згідно зі статистикою найбільше автопригод з потерпілим за цей період сталися через:



- перевищення безпечної швидкості - 220 ДТП;



- порушення правил маневрування - 82 ДТП;



- порушення правил проїзду пішохідних переходів - 47 ДТП;



- порушення правил проїзду перехресть - 41 ДТП;



- керування транспортним засобом у нетверезому стані - 24 ДТП;



- перехід у невстановленому місці - 12 ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод з травмованими є перевищення швидкості.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.З січня по листопад 2022 року на Волині в дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 526 осіб, 80 - загинули.Згідно зі статистикою найбільше автопригод з потерпілим за цей період сталися через:- перевищення безпечної швидкості - 220 ДТП;- порушення правил маневрування - 82 ДТП;- порушення правил проїзду пішохідних переходів - 47 ДТП;- порушення правил проїзду перехресть - 41 ДТП;- керування транспортним засобом у нетверезому стані - 24 ДТП;- перехід у невстановленому місці - 12 ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію