У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині
Сьогодні, 14:47
На Волині однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод з травмованими є перевищення швидкості.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
З січня по листопад 2022 року на Волині в дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 526 осіб, 80 - загинули.
Згідно зі статистикою найбільше автопригод з потерпілим за цей період сталися через:
- перевищення безпечної швидкості - 220 ДТП;
- порушення правил маневрування - 82 ДТП;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів - 47 ДТП;
- порушення правил проїзду перехресть - 41 ДТП;
- керування транспортним засобом у нетверезому стані - 24 ДТП;
- перехід у невстановленому місці - 12 ДТП.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
З січня по листопад 2022 року на Волині в дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 526 осіб, 80 - загинули.
Згідно зі статистикою найбільше автопригод з потерпілим за цей період сталися через:
- перевищення безпечної швидкості - 220 ДТП;
- порушення правил маневрування - 82 ДТП;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів - 47 ДТП;
- порушення правил проїзду перехресть - 41 ДТП;
- керування транспортним засобом у нетверезому стані - 24 ДТП;
- перехід у невстановленому місці - 12 ДТП.
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