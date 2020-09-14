У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині

У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині
На Волині однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод з травмованими є перевищення швидкості.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

З січня по листопад 2022 року на Волині в дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 526 осіб, 80 - загинули.

Згідно зі статистикою найбільше автопригод з потерпілим за цей період сталися через:

- перевищення безпечної швидкості - 220 ДТП;

- порушення правил маневрування - 82 ДТП;

- порушення правил проїзду пішохідних переходів - 47 ДТП;

- порушення правил проїзду перехресть - 41 ДТП;

- керування транспортним засобом у нетверезому стані - 24 ДТП;

- перехід у невстановленому місці - 12 ДТП.

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Теги: ДТП, Волинь, поліція, аварія
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