Україна отримає 2500 генераторів від ОАЕ





Про це



Зазначається, що допомога включає 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат. Першу партію – близько 1200 генераторів доставили 24 грудня до Варшави, а решту передадуть до січня.



"Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів, виділеної ОАЕ мирним жителям, які постраждали від війни", – йдеться в повідомленні.



Також ОАЕ вже передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Об’єднані Арабські Емірати оголосили про передачу близько 2500 побутових генераторів для цивільного населення України.Про це повідомляє WAM.Зазначається, що допомога включає 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат. Першу партію – близько 1200 генераторів доставили 24 грудня до Варшави, а решту передадуть до січня."Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів, виділеної ОАЕ мирним жителям, які постраждали від війни", – йдеться в повідомленні.Також ОАЕ вже передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.

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