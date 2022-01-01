Україна отримає 2500 генераторів від ОАЕ
Сьогодні, 16:07
Об’єднані Арабські Емірати оголосили про передачу близько 2500 побутових генераторів для цивільного населення України.
Про це повідомляє WAM.
Зазначається, що допомога включає 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат. Першу партію – близько 1200 генераторів доставили 24 грудня до Варшави, а решту передадуть до січня.
"Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів, виділеної ОАЕ мирним жителям, які постраждали від війни", – йдеться в повідомленні.
Також ОАЕ вже передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.
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Про це повідомляє WAM.
Зазначається, що допомога включає 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат. Першу партію – близько 1200 генераторів доставили 24 грудня до Варшави, а решту передадуть до січня.
"Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів, виділеної ОАЕ мирним жителям, які постраждали від війни", – йдеться в повідомленні.
Також ОАЕ вже передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.
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