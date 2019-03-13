На Рівненщині сім'я отруїлася чадним газом – загинула п'ятирічна дівчинка
Сьогодні, 15:20
У місті Дубно Рівненської області отруїлися чадним газом молоде подружжя та їхня п'ятирічна донька. Дитина, на жаль, загинула.
Про це інформують у відділі комунікації поліції Рівненської області.
За словами правоохоронців, вранці 25 грудня надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доправили сім’ю дубенчан: 26-річну жінку, 28-річного чоловіка та їхню п’ятирічну доньку - із діагнозом "отруєння чадним газом".
"Внаслідок проведених реанімаційних заходів врятувати життя дівчинці не вдалося", - зазначають у поліції.
У будинку, де жила сім'я, працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП та відповідні служби.
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Про це інформують у відділі комунікації поліції Рівненської області.
За словами правоохоронців, вранці 25 грудня надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доправили сім’ю дубенчан: 26-річну жінку, 28-річного чоловіка та їхню п’ятирічну доньку - із діагнозом "отруєння чадним газом".
"Внаслідок проведених реанімаційних заходів врятувати життя дівчинці не вдалося", - зазначають у поліції.
У будинку, де жила сім'я, працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП та відповідні служби.
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