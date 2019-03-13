На Рівненщині сім'я отруїлася чадним газом – загинула п'ятирічна дівчинка

На Рівненщині сім'я отруїлася чадним газом – загинула п'ятирічна дівчинка
У місті Дубно Рівненської області отруїлися чадним газом молоде подружжя та їхня п'ятирічна донька. Дитина, на жаль, загинула.

Про це інформують у відділі комунікації поліції Рівненської області.

За словами правоохоронців, вранці 25 грудня надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доправили сім’ю дубенчан: 26-річну жінку, 28-річного чоловіка та їхню п’ятирічну доньку - із діагнозом "отруєння чадним газом".

"Внаслідок проведених реанімаційних заходів врятувати життя дівчинці не вдалося", - зазначають у поліції.

У будинку, де жила сім'я, працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП та відповідні служби.

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Теги: Газ, смерть, Дубно, отруєння
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