На Рівненщині сім'я отруїлася чадним газом – загинула п'ятирічна дівчинка





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За словами правоохоронців, вранці 25 грудня надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доправили сім’ю дубенчан: 26-річну жінку, 28-річного чоловіка та їхню п’ятирічну доньку - із діагнозом "отруєння чадним газом".



"Внаслідок проведених реанімаційних заходів врятувати життя дівчинці не вдалося", - зазначають у поліції.



У будинку, де жила сім'я, працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП та відповідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Дубно Рівненської області отруїлися чадним газом молоде подружжя та їхня п'ятирічна донька. Дитина, на жаль, загинула.Про це інформують у відділі комунікації поліції Рівненської області.За словами правоохоронців, вранці 25 грудня надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доправили сім’ю дубенчан: 26-річну жінку, 28-річного чоловіка та їхню п’ятирічну доньку - із діагнозом "отруєння чадним газом"."Внаслідок проведених реанімаційних заходів врятувати життя дівчинці не вдалося", - зазначають у поліції.У будинку, де жила сім'я, працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП та відповідні служби.

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