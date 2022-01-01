На Волині запрацював ялинковий ярмарок
Сьогодні, 17:37
У Любомлі охочі придбати новорічну красуню можуть звернутись в ДП «Любомльське лісове господарство».
Про це повідомляють на сторінці господарства.
Державне підприємство «Любомльське лісове господарство» реалізовує новорічні ялинки та сосни за ціною від 110 гривень.
Придбати новорічну ялинку можна в центральній садибі лісгоспу за адресою: Любомль, вулиця Незалежності 64.
З метою запобігання незаконним вирубкам новорічних ялинок та контролю за збутом, всі без виключення новорічні ялинки повинні бути обов’язково марковані пластиковою биркою зі штрих-кодом. Реалізація новорічних ялинок не маркованих бирками – заборонена.
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Про це повідомляють на сторінці господарства.
Державне підприємство «Любомльське лісове господарство» реалізовує новорічні ялинки та сосни за ціною від 110 гривень.
Придбати новорічну ялинку можна в центральній садибі лісгоспу за адресою: Любомль, вулиця Незалежності 64.
З метою запобігання незаконним вирубкам новорічних ялинок та контролю за збутом, всі без виключення новорічні ялинки повинні бути обов’язково марковані пластиковою биркою зі штрих-кодом. Реалізація новорічних ялинок не маркованих бирками – заборонена.
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