На Волині запрацював ялинковий ярмарок

На Волині запрацював ялинковий ярмарок
У Любомлі охочі придбати новорічну красуню можуть звернутись в ДП «Любомльське лісове господарство».

Про це повідомляють на сторінці господарства.

Державне підприємство «Любомльське лісове господарство» реалізовує новорічні ялинки та сосни за ціною від 110 гривень.

Придбати новорічну ялинку можна в центральній садибі лісгоспу за адресою: Любомль, вулиця Незалежності 64.

З метою запобігання незаконним вирубкам новорічних ялинок та контролю за збутом, всі без виключення новорічні ялинки повинні бути обов’язково марковані пластиковою биркою зі штрих-кодом. Реалізація новорічних ялинок не маркованих бирками – заборонена.

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Теги: Ялинка, ярмарок, Любомль
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