На Волині запрацював ялинковий ярмарок





Про це



Державне підприємство «Любомльське лісове господарство» реалізовує новорічні ялинки та сосни за ціною від 110 гривень.



Придбати новорічну ялинку можна в центральній садибі лісгоспу за адресою: Любомль, вулиця Незалежності 64.



З метою запобігання незаконним вирубкам новорічних ялинок та контролю за збутом, всі без виключення новорічні ялинки повинні бути обов’язково марковані пластиковою биркою зі штрих-кодом. Реалізація новорічних ялинок не маркованих бирками – заборонена.

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