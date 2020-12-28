Лукерія, Раміна та Емануель: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч





Про це



У передостанній місяць року на Волині народилося 657 діток.



Серед найпоширеніших імен, які батьки найчастіше обирали для дівчаток, – Анна, Злата, Марія, Уляна, Богдана, Христина, Соломія, Анастасія, Софія, Поліна, Емілія, Вікторія, Єва, Дарина, Аліса, Маргарита, Ангеліна, Катерина, Яна, Єлизавета, Мар’яна, Юлія, Олександра, Мілана.



Водночас хлопчиків найчастіше називали іменами Владислав, Богдан, Максим, Артем, Олександр, Андрій, Назар, Тимофій, Давид, Захар, Данило, Ярослав, Тимур, Віктор, Сергій, Ілля, Арсен, Макар, Матвій, Роман, Дмитро, Денис, Марк, Олексій, Михайло.



Реєстрували також рідкісні імена. Серед жіночих такі як Ар’яна, Раміна, Еліна, Женев’єва, Іларія, Домініка, Надін, Лукерія, Мія, Божена, Агнія, Наірі, Квітослава, Алія, Елізабет, Меліса, Естер, Дзвенислава, Магдалена, Габріелла, Міхаліна, Рут, Юсра, Ясміна, Богуслава, Яся, Сімона, Євангеліна, Єсенія, Руфіна, Айлін, Хаят, Аеліка, Амалія, Ліла, Атена, Аполінарія, Ноємінь, Джесіка, Онисія, Роузі, Заріна, Зіта, Афіна, Василина.



Серед чоловічих – Устим, Веремій, Емануель, Арон, Леон, Даміан, Ян, Тихон, Деніз, Северин, Авенір, Серафим, Аскольд, Агат, Авраам, Ельдар, Абдуллах, Дуду, Філіп, Єлисей, Світозар, Сава, Платон, Дамир, Веніамін, Едгар, Нафанаїл, Мухамад алі, Йонатан, Авдій, Мануель, Саїд, Лев, Варфоломій, Аяз Емір, Кавай, Ісая, Єфрем, Ерік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області від початку року народилося 7879 дітей, з них 6 752 малюків, які з'явилися на світ від початку повномасштабної війни.Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.У передостанній місяць року на Волині народилося 657 діток.Серед найпоширеніших імен, які батьки найчастіше обирали для дівчаток, – Анна, Злата, Марія, Уляна, Богдана, Христина, Соломія, Анастасія, Софія, Поліна, Емілія, Вікторія, Єва, Дарина, Аліса, Маргарита, Ангеліна, Катерина, Яна, Єлизавета, Мар’яна, Юлія, Олександра, Мілана.Водночас хлопчиків найчастіше називали іменами Владислав, Богдан, Максим, Артем, Олександр, Андрій, Назар, Тимофій, Давид, Захар, Данило, Ярослав, Тимур, Віктор, Сергій, Ілля, Арсен, Макар, Матвій, Роман, Дмитро, Денис, Марк, Олексій, Михайло.Реєстрували також рідкісні імена. Серед жіночих такі як Ар’яна, Раміна, Еліна, Женев’єва, Іларія, Домініка, Надін, Лукерія, Мія, Божена, Агнія, Наірі, Квітослава, Алія, Елізабет, Меліса, Естер, Дзвенислава, Магдалена, Габріелла, Міхаліна, Рут, Юсра, Ясміна, Богуслава, Яся, Сімона, Євангеліна, Єсенія, Руфіна, Айлін, Хаят, Аеліка, Амалія, Ліла, Атена, Аполінарія, Ноємінь, Джесіка, Онисія, Роузі, Заріна, Зіта, Афіна, Василина.Серед чоловічих – Устим, Веремій, Емануель, Арон, Леон, Даміан, Ян, Тихон, Деніз, Северин, Авенір, Серафим, Аскольд, Агат, Авраам, Ельдар, Абдуллах, Дуду, Філіп, Єлисей, Світозар, Сава, Платон, Дамир, Веніамін, Едгар, Нафанаїл, Мухамад алі, Йонатан, Авдій, Мануель, Саїд, Лев, Варфоломій, Аяз Емір, Кавай, Ісая, Єфрем, Ерік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію