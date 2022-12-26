Погода у Луцьку на завтра, 26 грудня





Про це



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +6°.



Народний прогноз погоди: 26 грудня вшановується пам’ять святих Євстратія і Авксентія. У народі говорили, що “святий Євстрат сонечку радий”. За погодою перших 12-ти днів, які йдуть за днем Спиридона (25 грудня), передвіщали погоду кожного із 12-ти місяців року, що наступає. Так 26 грудня відповідає січню, 27 — лютому, 28 — березню і т. д. до Різдва, яке вкаже на погоду в грудні Нового року. Всі ці спостереження уважно записувались і завдяки їм люди знали чого очікувати від кожного місяця нового року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 26 грудня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Очікують також дрібний дощ, який після обіду може посилитися.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +6°.26 грудня вшановується пам’ять святих Євстратія і Авксентія. У народі говорили, що “святий Євстрат сонечку радий”. За погодою перших 12-ти днів, які йдуть за днем Спиридона (25 грудня), передвіщали погоду кожного із 12-ти місяців року, що наступає. Так 26 грудня відповідає січню, 27 — лютому, 28 — березню і т. д. до Різдва, яке вкаже на погоду в грудні Нового року. Всі ці спостереження уважно записувались і завдяки їм люди знали чого очікувати від кожного місяця нового року.

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