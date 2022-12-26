Погода у Луцьку на завтра, 26 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 26 грудня
У понеділок, 26 грудня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Очікують також дрібний дощ, який після обіду може посилитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +6°.

Народний прогноз погоди: 26 грудня вшановується пам’ять святих Євстратія і Авксентія. У народі говорили, що “святий Євстрат сонечку радий”. За погодою перших 12-ти днів, які йдуть за днем Спиридона (25 грудня), передвіщали погоду кожного із 12-ти місяців року, що наступає. Так 26 грудня відповідає січню, 27 — лютому, 28 — березню і т. д. до Різдва, яке вкаже на погоду в грудні Нового року. Всі ці спостереження уважно записувались і завдяки їм люди знали чого очікувати від кожного місяця нового року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода в Луцьку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за корупцію судили керівника медзакладу
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 26 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині лісове господарство взимку вирощує лимони. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Лукерія, Раміна та Емануель: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч
Сьогодні, 18:59
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:24
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
27 листопад, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня Погода у Луцьку на завтра, 31 жовтня
30 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
15 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня
10 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за корупцію судили керівника медзакладу
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 26 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині лісове господарство взимку вирощує лимони. ФОТО
Сьогодні, 19:22
 0
Лукерія, Раміна та Емануель: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч
Сьогодні, 18:59
 0
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:24
 0
Медіа
відео
1/8