На Волині за корупцію судили керівника медзакладу





Про це стало відомо з постанови Маневицького районного суду,



Суд встановив, що т.в.о. директора КП «Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги» не повідомив у встановленому законом «Про запобігання корупції» порядку Колківську селищну раду про наявність у нього реального конфлікту інтересів, видавши та підписавши наказ про прийняття на роботу. На підставі цього наказу на посаду лікаря загальної практики – сімейного лікаря Колківської АЗПСМ з 24 березня 2021 року було прийнято його дружину.



Під час розгляду справи директор КП «Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги» зазначив, що йому відомо про необхідність дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».



Він розповів, що під час підписання наказу не повідомив Колківську селищну раду про конфлікт інтересів, оскільки вважав, що в цьому випадку відбувалась ліквідація попередньої установи та призначення працівників до новоствореного комунального підприємства.



Незваєаючи на це, керівник медустанови визнав свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Тож суд оштрафував його на 3 тисячі 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили керівника КП «Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги», який не повідомив про конфлікт інтересів, призначаючи свою дружину на посаду сімейного лікаря.Про це стало відомо з постанови Маневицького районного суду, передає ІА "Волинські новини".Суд встановив, що т.в.о. директора КП «Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги» не повідомив у встановленому законом «Про запобігання корупції» порядку Колківську селищну раду про наявність у нього реального конфлікту інтересів, видавши та підписавши наказ про прийняття на роботу. На підставі цього наказу на посаду лікаря загальної практики – сімейного лікаря Колківської АЗПСМ з 24 березня 2021 року було прийнято його дружину.Під час розгляду справи директор КП «Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги» зазначив, що йому відомо про необхідність дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».Він розповів, що під час підписання наказу не повідомив Колківську селищну раду про конфлікт інтересів, оскільки вважав, що в цьому випадку відбувалась ліквідація попередньої установи та призначення працівників до новоствореного комунального підприємства.Незваєаючи на це, керівник медустанови визнав свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Тож суд оштрафував його на 3 тисячі 400 гривень.

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