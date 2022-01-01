На війні із Росією загинув волинянин Віктор Шульган
Сьогодні, 22:00
На війні загинув житель села Трубки Володимирського району Віктор Володимирович Шульган.
Про це повідомили у Павлівській громаді.
26-річний воїн загинув, виконуючи бойове завдання під час захисту рідної країни від окупантів.
Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять і Царство Небесне!
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Про це повідомили у Павлівській громаді.
26-річний воїн загинув, виконуючи бойове завдання під час захисту рідної країни від окупантів.
Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять і Царство Небесне!
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