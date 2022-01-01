На війні із Росією загинув волинянин Віктор Шульган

Віктор Володимирович Шульган.



Про це



26-річний воїн загинув, виконуючи бойове завдання під час захисту рідної країни від окупантів.



Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять і Царство Небесне!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув житель села Трубки Володимирського районуПро це повідомили у Павлівській громаді.26-річний воїн загинув, виконуючи бойове завдання під час захисту рідної країни від окупантів.Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.

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