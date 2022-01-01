Де завтра, 26 грудня, у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІКИ

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Через пошкодження об’єктів енергетики та у зв’язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності.
Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Коментарі 1
Сьогодні дефіциту не має,а взавтра вже є.Приватні обленерго.Далі робіть висновки самі.
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