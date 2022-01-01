У Луцьку на перше різдвяне богослужіння 25 грудня прийшли сотні людей. ФОТО





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Цього ранку до храму прийшли сотні вірян, що вирішили відсвяткувати Різдво попри війну, яку веде Росія, і повітряну тривогу, що розпочалася незадовго від початку богослужіння.



Наприкінці різдвяної служби митрополит Луцький і Волинський Михаїл привітав прихожан із Різдвом Христовим.



«Дозвольте привітати з цим радісним святом, яке надихає на життя, на боротьбу за життя. Звичайно, цього року свято має гіркоту та хвилювання за майбутнє України, за втрати у родині; якесь місце буде вільне, тому що хтось помер, хтось загинув.



Але воно є і підбадьоренням сьогодні, бо Господь смертю смерть подолав, дає радість, впевненість в майбутньому, пам'ять про тих, хто помер за нас, даруючи нам життя. Ми повинні бути щасливі, вони на небесах будуть радіти, що це не даремно», - промовив владика Михаїл.



Він зазначив, що при всій міцності його характеру, ледве не зронив сльозу, коли побачив таку велику кількість людей у храмі.



«Якщо ми в своїй голові перемогли старі стереотипи, однозначно переможемо на фронті. Найбільший воїн - не той, що може перемогти когось, а той, що може перемогти себе», - наголосив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Владика повідомив, що волинські паломники перебувають у Константинополі у Вселенського Патріарха. Вони, вітаючи його зі святом, звернулися за благословенням, щоб повністю перейти на весь календар, на що отримали дозвіл.



Після святкового богослужіння владика запропонував разом заколядувати, а продовжили співати колядки на Театральному майдані, щоб знищити нечисту силу, яка там лишається, і звеселити серця хлопців на небесах. Саме там часто проводжають українських Героїв в останню дорогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Луцька відбулася святкова служба на Різдво 25-го грудня. У нижньому храмі святкове богослужіння розпочалося о 7:30, а у верхньому - о 9-й.Про це пише ВСН Цього ранку до храму прийшли сотні вірян, що вирішили відсвяткувати Різдво попри війну, яку веде Росія, і повітряну тривогу, що розпочалася незадовго від початку богослужіння.Наприкінці різдвяної служби митрополит Луцький і Волинськийпривітав прихожан із Різдвом Христовим.«Дозвольте привітати з цим радісним святом, яке надихає на життя, на боротьбу за життя. Звичайно, цього року свято має гіркоту та хвилювання за майбутнє України, за втрати у родині; якесь місце буде вільне, тому що хтось помер, хтось загинув.Але воно є і підбадьоренням сьогодні, бо Господь смертю смерть подолав, дає радість, впевненість в майбутньому, пам'ять про тих, хто помер за нас, даруючи нам життя. Ми повинні бути щасливі, вони на небесах будуть радіти, що це не даремно», - промовив владика Михаїл.Він зазначив, що при всій міцності його характеру, ледве не зронив сльозу, коли побачив таку велику кількість людей у храмі.«Якщо ми в своїй голові перемогли старі стереотипи, однозначно переможемо на фронті. Найбільший воїн - не той, що може перемогти когось, а той, що може перемогти себе», - наголосив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Владика повідомив, що волинські паломники перебувають у Константинополі у Вселенського Патріарха. Вони, вітаючи його зі святом, звернулися за благословенням, щоб повністю перейти на весь календар, на що отримали дозвіл.Після святкового богослужіння владика запропонував разом заколядувати, а продовжили співати колядки на Театральному майдані, щоб знищити нечисту силу, яка там лишається, і звеселити серця хлопців на небесах. Саме там часто проводжають українських Героїв в останню дорогу.

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