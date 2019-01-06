На Волині лісове господарство взимку вирощує лимони. ФОТО





Про це



Цьогорічні врожаї досить багаті, на одному кущі дозріває від 10 до 30 плодів.



Зазначають, що сорт - самозапильний та здатний розмножуватись живцями від дорослих дерев. Плоди достигають протягом 6-12 місяців. Лимони запашні, ароматні та досить великих розмірів.



Смак і запах цих лимонів цитрусовий, але при повному дозріванні смак стає менш кислим. Цікаво спостерігати, що на одному кущі є цвіт, зав’язь, зелені та стиглі лимони.



Уже після закінчення дозрівання, на стадії повної стиглості лимони будуть передані на консервний цех, де будуть використані для виготовлення соку березового з лимоном.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у теплиці Маневицького лісового господарства вирощують лимони сорту «Пандероза».Про це повідомляє Маневицьке лісове господарство.Цьогорічні врожаї досить багаті, на одному кущі дозріває від 10 до 30 плодів.Зазначають, що сорт - самозапильний та здатний розмножуватись живцями від дорослих дерев. Плоди достигають протягом 6-12 місяців. Лимони запашні, ароматні та досить великих розмірів.Смак і запах цих лимонів цитрусовий, але при повному дозріванні смак стає менш кислим. Цікаво спостерігати, що на одному кущі є цвіт, зав’язь, зелені та стиглі лимони.Уже після закінчення дозрівання, на стадії повної стиглості лимони будуть передані на консервний цех, де будуть використані для виготовлення соку березового з лимоном.

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