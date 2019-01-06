На Волині лісове господарство взимку вирощує лимони. ФОТО
Сьогодні, 19:22
На Волині у теплиці Маневицького лісового господарства вирощують лимони сорту «Пандероза».
Про це повідомляє Маневицьке лісове господарство.
Цьогорічні врожаї досить багаті, на одному кущі дозріває від 10 до 30 плодів.
Зазначають, що сорт - самозапильний та здатний розмножуватись живцями від дорослих дерев. Плоди достигають протягом 6-12 місяців. Лимони запашні, ароматні та досить великих розмірів.
Смак і запах цих лимонів цитрусовий, але при повному дозріванні смак стає менш кислим. Цікаво спостерігати, що на одному кущі є цвіт, зав’язь, зелені та стиглі лимони.
Уже після закінчення дозрівання, на стадії повної стиглості лимони будуть передані на консервний цех, де будуть використані для виготовлення соку березового з лимоном.
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Про це повідомляє Маневицьке лісове господарство.
Цьогорічні врожаї досить багаті, на одному кущі дозріває від 10 до 30 плодів.
Зазначають, що сорт - самозапильний та здатний розмножуватись живцями від дорослих дерев. Плоди достигають протягом 6-12 місяців. Лимони запашні, ароматні та досить великих розмірів.
Смак і запах цих лимонів цитрусовий, але при повному дозріванні смак стає менш кислим. Цікаво спостерігати, що на одному кущі є цвіт, зав’язь, зелені та стиглі лимони.
Уже після закінчення дозрівання, на стадії повної стиглості лимони будуть передані на консервний цех, де будуть використані для виготовлення соку березового з лимоном.
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Коментарі 1
А собівартість вирощування хтось рахував?
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