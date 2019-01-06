На Волині лісове господарство взимку вирощує лимони. ФОТО

На Волині лісове господарство взимку вирощує лимони. ФОТО
На Волині у теплиці Маневицького лісового господарства вирощують лимони сорту «Пандероза».

Про це повідомляє Маневицьке лісове господарство.

Цьогорічні врожаї досить багаті, на одному кущі дозріває від 10 до 30 плодів.

Зазначають, що сорт - самозапильний та здатний розмножуватись живцями від дорослих дерев. Плоди достигають протягом 6-12 місяців. Лимони запашні, ароматні та досить великих розмірів.

Смак і запах цих лимонів цитрусовий, але при повному дозріванні смак стає менш кислим. Цікаво спостерігати, що на одному кущі є цвіт, зав’язь, зелені та стиглі лимони.

Уже після закінчення дозрівання, на стадії повної стиглості лимони будуть передані на консервний цех, де будуть використані для виготовлення соку березового з лимоном.


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Теги: Лимони, цитрусові, теплиця
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