Показали, як українські захисники святкують Різдво. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Українські військові попри війну почали святкування Різдва у Святий вечір 24 грудня.
Атмосферу свята показали у Генштабі ЗСУ та Національній Гвардії, передає "Українська правда".
Військові зустріли свято в окопах, але за великим столом з побратимами.
На ньому були традиційній пісні страви, свічки та дух Різдва. Крім пісного столу, у військових також "сухий закон".
Кутя, вареники, різні види риби, узвар були присутні й на столах у бійців Національної гвардії.
"Сьогодні в нас розширене, святкове меню. Варили кутю для наших хлопців і дівчат, як для своєї родини. А інакше і не може бути. Військовий підрозділ – одна велика сім’я, і підтримувати одне одного треба відповідно", – говорить нацгвардієць кухар Артем.
Бійці зазначають, що Різдво – це сімейне свято, яке цьогоріч доводиться святкувати з іншою сім'єю – зі своїми побратимами.
"Це дуже приємно і важливо. Святвечір розпочинає святкування Різдва. Зазвичай ми відзначали його з родинами, в сімейному колі.
Сьогодні ми також святкуємо Різдво з родиною, адже поруч мої брати по зброї. Нехай моя дружина вибачить. Наступне Різдво я обов’язково проведу з нею, але цього року – з моїми побратимами", – каже гвардієць Роман.
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Атмосферу свята показали у Генштабі ЗСУ та Національній Гвардії, передає "Українська правда".
Військові зустріли свято в окопах, але за великим столом з побратимами.
На ньому були традиційній пісні страви, свічки та дух Різдва. Крім пісного столу, у військових також "сухий закон".
Кутя, вареники, різні види риби, узвар були присутні й на столах у бійців Національної гвардії.
"Сьогодні в нас розширене, святкове меню. Варили кутю для наших хлопців і дівчат, як для своєї родини. А інакше і не може бути. Військовий підрозділ – одна велика сім’я, і підтримувати одне одного треба відповідно", – говорить нацгвардієць кухар Артем.
Бійці зазначають, що Різдво – це сімейне свято, яке цьогоріч доводиться святкувати з іншою сім'єю – зі своїми побратимами.
"Це дуже приємно і важливо. Святвечір розпочинає святкування Різдва. Зазвичай ми відзначали його з родинами, в сімейному колі.
Сьогодні ми також святкуємо Різдво з родиною, адже поруч мої брати по зброї. Нехай моя дружина вибачить. Наступне Різдво я обов’язково проведу з нею, але цього року – з моїми побратимами", – каже гвардієць Роман.
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