Показали, як українські захисники святкують Різдво. ФОТО





Атмосферу свята показали у



Військові зустріли свято в окопах, але за великим столом з побратимами.



На ньому були традиційній пісні страви, свічки та дух Різдва. Крім пісного столу, у військових також "сухий закон".







Кутя, вареники, різні види риби, узвар були присутні й на столах у бійців Національної гвардії.



"Сьогодні в нас розширене, святкове меню. Варили кутю для наших хлопців і дівчат, як для своєї родини. А інакше і не може бути. Військовий підрозділ – одна велика сім’я, і підтримувати одне одного треба відповідно", – говорить нацгвардієць кухар Артем.







Бійці зазначають, що Різдво – це сімейне свято, яке цьогоріч доводиться святкувати з іншою сім'єю – зі своїми побратимами.



"Це дуже приємно і важливо. Святвечір розпочинає святкування Різдва. Зазвичай ми відзначали його з родинами, в сімейному колі.



Сьогодні ми також святкуємо Різдво з родиною, адже поруч мої брати по зброї. Нехай моя дружина вибачить. Наступне Різдво я обов’язково проведу з нею, але цього року – з моїми побратимами", – каже гвардієць Роман.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові попри війну почали святкування Різдва у Святий вечір 24 грудня.Атмосферу свята показали у Генштабі ЗСУ та Національній Гвардії , передає "Українська правда" Військові зустріли свято в окопах, але за великим столом з побратимами.На ньому були традиційній пісні страви, свічки та дух Різдва. Крім пісного столу, у військових також "сухий закон".Кутя, вареники, різні види риби, узвар були присутні й на столах у бійців Національної гвардії."Сьогодні в нас розширене, святкове меню. Варили кутю для наших хлопців і дівчат, як для своєї родини. А інакше і не може бути. Військовий підрозділ – одна велика сім’я, і підтримувати одне одного треба відповідно", – говорить нацгвардієць кухар Артем.Бійці зазначають, що Різдво – це сімейне свято, яке цьогоріч доводиться святкувати з іншою сім'єю – зі своїми побратимами."Це дуже приємно і важливо. Святвечір розпочинає святкування Різдва. Зазвичай ми відзначали його з родинами, в сімейному колі.Сьогодні ми також святкуємо Різдво з родиною, адже поруч мої брати по зброї. Нехай моя дружина вибачить. Наступне Різдво я обов’язково проведу з нею, але цього року – з моїми побратимами", – каже гвардієць Роман.

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