У Росії ракет вистачить ще на 2-3 масованих обстріли, арсенал швидко скорочується, – Буданов
Сьогодні, 10:10
У Росії спостерігається швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на очільника ГУР МО Кирила Буданова.
"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.
Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше", - пояснив він.
За словами Буданова, цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ.
"Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", - додав очільник ГУР МО.
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Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на очільника ГУР МО Кирила Буданова.
"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.
Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше", - пояснив він.
За словами Буданова, цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ.
"Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", - додав очільник ГУР МО.
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