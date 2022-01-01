У Росії ракет вистачить ще на 2-3 масованих обстріли, арсенал швидко скорочується, – Буданов





Про це пише Кирила Буданова.



"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.



Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше", - пояснив він.



За словами Буданова, цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ.



"Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", - додав очільник ГУР МО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії спостерігається швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу.Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на очільника ГУР МО"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше", - пояснив він.За словами Буданова, цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ."Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", - додав очільник ГУР МО.

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