Лучан просять стати донорами крові для військових та важкохворих дітей

У Луцьку з 26 по 28 грудня триватиме благодійний марафон донорства крові. Волинський обласний центр служби крові та Благодійний Фонд «З Богом у серці» закликають лучан стати донорами.Про це повідомляють організатори заходу."Одна донація крові рятує 3 життя. Донорська кров надзвичайно важлива для важкохворих дітей, військових та інших людей, що її потребують", - йдеться в повідомленні.Марафон триватиме три дні поспіль – 26,27,28 грудня з 8:30 до 13:00 за адресою: Луцьк, Волі, 47.з вечора перед здачею без молочного та яєць, жирної, гострої та копченої їжі,48 год до здачі без алкоголю,2 год до здачі не палити,72 год без ліків, які містять аспірин,вранці перед здачею легенько поснідати, бажано без кави, краще себе почувати допоможе солодкий чай.0950107221