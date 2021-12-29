Лучан просять стати донорами крові для військових та важкохворих дітей
Сьогодні, 10:45
У Луцьку з 26 по 28 грудня триватиме благодійний марафон донорства крові. Волинський обласний центр служби крові та Благодійний Фонд «З Богом у серці» закликають лучан стати донорами.
Про це повідомляють організатори заходу.
"Одна донація крові рятує 3 життя. Донорська кров надзвичайно важлива для важкохворих дітей, військових та інших людей, що її потребують", - йдеться в повідомленні.
Марафон триватиме три дні поспіль – 26,27,28 грудня з 8:30 до 13:00 за адресою: Луцьк, Волі, 47.
Коротка інструкція для підготовки до здачі:
з вечора перед здачею без молочного та яєць, жирної, гострої та копченої їжі,
48 год до здачі без алкоголю,
2 год до здачі не палити,
72 год без ліків, які містять аспірин,
вранці перед здачею легенько поснідати, бажано без кави, краще себе почувати допоможе солодкий чай.
Телефон для довідок: 0950107221
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Про це повідомляють організатори заходу.
"Одна донація крові рятує 3 життя. Донорська кров надзвичайно важлива для важкохворих дітей, військових та інших людей, що її потребують", - йдеться в повідомленні.
Марафон триватиме три дні поспіль – 26,27,28 грудня з 8:30 до 13:00 за адресою: Луцьк, Волі, 47.
Коротка інструкція для підготовки до здачі:
з вечора перед здачею без молочного та яєць, жирної, гострої та копченої їжі,
48 год до здачі без алкоголю,
2 год до здачі не палити,
72 год без ліків, які містять аспірин,
вранці перед здачею легенько поснідати, бажано без кави, краще себе почувати допоможе солодкий чай.
Телефон для довідок: 0950107221
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