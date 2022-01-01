Вночі у Луцьку в чоловіка посеред вулиці виявили наркотики. ФОТО

Вночі у Луцьку в чоловіка посеред вулиці виявили наркотики. ФОТО
Сьогодні вночі, 26 грудня, на вулиці Конякіна інспектори зупинили чоловіка, який рухався містом в комендантську годину.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Під час спілкування громадянин помітно нервував та намагався якомога швидше піти. Тож у поліцейських виникли підозри, що чоловік може мати з собою заборонені речовини.

І недарма — під час поверхневої перевірки в нього виявили два зіп-пакети з кристалічною речовиною та два паперові згортки з речовиною рослинного походження.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям чоловіка.
Вночі у Луцьку в чоловіка посеред вулиці виявили наркотики. ФОТО
Вночі у Луцьку в чоловіка посеред вулиці виявили наркотики. ФОТО
Вночі у Луцьку в чоловіка посеред вулиці виявили наркотики. ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк
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