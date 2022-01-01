На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
Рятувальники області за минулу добу ліквідували дві пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

25 грудня О 12:26 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання у цегляному житловому будинку на вулиці Івана Франка в смт Заборолля.

На гасіння пожежі прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне та працівники місцевих пожежних команд смт Заболоття та с. Тур. Пожежу ліквідовано о 13:12, на місці пожежі виявлено тіло власника будівлі, чоловіка 1964 року народження.

Ймовірна причина пожежі: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Того ж дня вранці виникла пожежа дерев’яної господарської будівлі у с. Хотешів Камінь-Каширського району. На місце події направлено рятувальників 8-ї ДПРЧ з райцентру. Пожежу ліквідовано о 07:20. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

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Теги: Волинь, пожежа, будинок
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