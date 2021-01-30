Захищаючи України, помер військовий з Волині Іван Круглій

Захищаючи України, помер військовий з Волині Іван Круглій
Під час виконання обов'язків із захисту територіальної цілісності України на 45 році життя помер житель смт Заболоття Круглій Іван Миколайович.

Про це повідомили у Заболоттівській територіальній громаді.

Сьогодні, 26 грудня, орієнтовно у післяобідню пору додому прибуде кортеж із тілом воїна.

Кортеж прослідує за маршрутом:

с. Заліси -вул. Центральна;

смт Заболоття - вул. Ратнівська,вул. Шевченка,вул. Стадіонна,вул. Зелена.

"Просимо жителів громади вийти і створити живий коридор та віддати останню шану нашому захиснику! Точний час прибуття повідомимо пізніше!" - - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять і Царство Небесне!

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Теги: Круглій, Заболоття, помер, військовий
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