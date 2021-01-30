Захищаючи України, помер військовий з Волині Іван Круглій

Круглій Іван Миколайович.



Про це повідомили у Заболоттівській територіальній громаді.



Сьогодні, 26 грудня, орієнтовно у післяобідню пору додому прибуде кортеж із тілом воїна.



Кортеж прослідує за маршрутом:



с. Заліси -вул. Центральна;



смт Заболоття - вул. Ратнівська,вул. Шевченка,вул. Стадіонна,вул. Зелена.



"Просимо жителів громади вийти і створити живий коридор та віддати останню шану нашому захиснику! Точний час прибуття повідомимо пізніше!" - - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять і Царство Небесне!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання обов'язків із захисту територіальної цілісності України на 45 році життя помер житель смт ЗаболоттяПро це повідомили у Заболоттівській територіальній громаді.Сьогодні, 26 грудня, орієнтовно у післяобідню пору додому прибуде кортеж із тілом воїна.Кортеж прослідує за маршрутом:с. Заліси -вул. Центральна;смт Заболоття - вул. Ратнівська,вул. Шевченка,вул. Стадіонна,вул. Зелена."Просимо жителів громади вийти і створити живий коридор та віддати останню шану нашому захиснику! Точний час прибуття повідомимо пізніше!" - - йдеться у повідомленні.

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