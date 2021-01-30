Захищаючи України, помер військовий з Волині Іван Круглій
Сьогодні, 12:10
Під час виконання обов'язків із захисту територіальної цілісності України на 45 році життя помер житель смт Заболоття Круглій Іван Миколайович.
Про це повідомили у Заболоттівській територіальній громаді.
Сьогодні, 26 грудня, орієнтовно у післяобідню пору додому прибуде кортеж із тілом воїна.
Кортеж прослідує за маршрутом:
с. Заліси -вул. Центральна;
смт Заболоття - вул. Ратнівська,вул. Шевченка,вул. Стадіонна,вул. Зелена.
"Просимо жителів громади вийти і створити живий коридор та віддати останню шану нашому захиснику! Точний час прибуття повідомимо пізніше!" - - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять і Царство Небесне!
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Про це повідомили у Заболоттівській територіальній громаді.
Сьогодні, 26 грудня, орієнтовно у післяобідню пору додому прибуде кортеж із тілом воїна.
Кортеж прослідує за маршрутом:
с. Заліси -вул. Центральна;
смт Заболоття - вул. Ратнівська,вул. Шевченка,вул. Стадіонна,вул. Зелена.
"Просимо жителів громади вийти і створити живий коридор та віддати останню шану нашому захиснику! Точний час прибуття повідомимо пізніше!" - - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять і Царство Небесне!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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