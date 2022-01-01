У Ковелі віддали шану захиснику України Сергію Гейку. ФОТО

Сергія Гейка, старшого водія-механіка відділення зберігання ракет обслуги, зберігання та транспортування технічної батареї.



Про це повідомили у пресслужбі мерії.



Ще у 2019 році він підписав контракт і пішов на фронт. Отримав бойовий досвід та з початку повномасштабного вторгнення не міг бути ніде інше, лиш зі своїми побратимами.







“Родина втратила люблячого дідуся, тата, чоловіка. Громада втратила справжнього патріота. Ми будемо пам’ятати наших Героїв завжди, адже ця війна випалює їх імена в наших серцях. Глибока шана, співчуття родині”, – звернувся до присутніх під час панахиди міський голова Ігор Чайка.



Це була людина, яка завжди підтримувала інших. Так кажуть про Сергія рідні, друзі, всі, хто його знав. Був добрим господарем, мав золоті руки, чуйне серце, ніколи не відмовляв у допомозі.



Друг загиблого героя Василь Оксентюк пригадав, що, будучи на фронті, Сергій завжди турбувався, як тут всі живуть без світла.



“Він там знаходився під обстрілами, а хвилювався за нас. Жодні слова не передадуть того горя, відчаю, болю, які відчувають всі, хто його знав. Розум відмовляється усвідомлювати, що Сергія вже немає з нами. Вічна слава Герою”, – зазначив Василь Іванович.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять і Царство Небесне!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 грудня Ковельська громада прощались з воїном. В останню путь провели 55-річного Захисника, старшого водія-механіка відділення зберігання ракет обслуги, зберігання та транспортування технічної батареї.Про це повідомили у пресслужбі мерії.Ще у 2019 році він підписав контракт і пішов на фронт. Отримав бойовий досвід та з початку повномасштабного вторгнення не міг бути ніде інше, лиш зі своїми побратимами. Його життя обірвалося 22 грудня . Після масштабного обстрілу серце Сергія зупинилося, не витримало жорстокості війни.“Родина втратила люблячого дідуся, тата, чоловіка. Громада втратила справжнього патріота. Ми будемо пам’ятати наших Героїв завжди, адже ця війна випалює їх імена в наших серцях. Глибока шана, співчуття родині”, – звернувся до присутніх під час панахиди міський головаЦе була людина, яка завжди підтримувала інших. Так кажуть про Сергія рідні, друзі, всі, хто його знав. Був добрим господарем, мав золоті руки, чуйне серце, ніколи не відмовляв у допомозі.Друг загиблого герояпригадав, що, будучи на фронті, Сергій завжди турбувався, як тут всі живуть без світла.“Він там знаходився під обстрілами, а хвилювався за нас. Жодні слова не передадуть того горя, відчаю, болю, які відчувають всі, хто його знав. Розум відмовляється усвідомлювати, що Сергія вже немає з нами. Вічна слава Герою”, – зазначив Василь Іванович.

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