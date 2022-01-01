Жителів Херсонської області закликають евакуюватися

Жителів Херсонської області закликають евакуюватися
Мешканцям Херсонської області краще виїхати на деякий час, адже існує ймовірність, що через ворожі атаки неможливо буде забезпечити стале тепло- та водопостачання.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що росіяни продовжують тероризувати мирних жителів Херсонської області.

"Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки рашистів там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Тому найкращий варіант убезпечити себе - евакуюватися до більш безпечних регіонів", - написав він.

Янушевич підкреслив, що людей щодня вивозять безкоштовними автобусами з Херсона до Одеси через Миколаїв, а також декілька разів на тиждень із Херсона іншими напрямками: Кривий Ріг, Львів, Дніпро, Київ через Умань, Вінницю.

Для евакуації автобусом необхідно залишити заявку на "гарячу лінію" ХОВА:

0800330951 або 091 481 78 45;
Telegram: @khoda_help_bot.

Або залишити заявку через Telegram-бот волонтерської організації Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

Люди, які записалися на автобус, отримають смс-повідомлення із часом та місцем виїзду.

З маломобільними людьми звʼязується оператор для уточнення деталей. Цих пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті.

Ще однією можливістю виїхати є щоденний потяг із Херсона до Хмельницького, який відправляється о 15:27 із Херсонського залізничного вокзалу. Для реєстрації та посадки необхідно приїхати на вокзал заздалегідь - за 2-3 години до відправлення потягу.

Після прибуття до Хмельницького людей забезпечать житлом. Вони також отримають продовольчий набір та грошову виплату розміром 2000 гривень або 3000 гривень - для непрацездатних громадян.


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Теги: Херсонська область, евакуація
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