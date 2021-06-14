За розгін «Студентського Майдану» судитимуть ексзаступника секретаря РНБО

Володимира Сівковича за організацію розгону «Студентського Майдану».



Про це



Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. З часом Володимир Сівкович став заступником Секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу.



Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави.



Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя.



Сівкович, за завданням президента-втікача України та Секретаря РНБОУ, «згадав» отримані в КДБ навички вербування та тиску. Через його вказівки у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції дав наказ до насильного розгону мирної акції протесту – «Студентського Майдану» в центрі Києва.



У ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника Секретаря РНБОУ було віддано свідомо злочинний наказ. Він зокрема передбачав залучення спецпідрозділу «Беркут» для застосування сили до мітингувальників. «Зачистка» Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки.



Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.



За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором, та ухвалами слідчого судді відносно вказаної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сівковича, оскільки він втік і переховується на території РФ – держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював.



Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами ДБР до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника Секретаря РНБО Україниза організацію розгону «Студентського Майдану».Про це повідомило Державне бюро розслідувань.Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. З часом Володимир Сівкович став заступником Секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу.Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави.Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя.Сівкович, за завданням президента-втікача України та Секретаря РНБОУ, «згадав» отримані в КДБ навички вербування та тиску. Через його вказівки у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції дав наказ до насильного розгону мирної акції протесту – «Студентського Майдану» в центрі Києва.У ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника Секретаря РНБОУ було віддано свідомо злочинний наказ. Він зокрема передбачав залучення спецпідрозділу «Беркут» для застосування сили до мітингувальників. «Зачистка» Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки.Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором, та ухвалами слідчого судді відносно вказаної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сівковича, оскільки він втік і переховується на території РФ – держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював.Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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