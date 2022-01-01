Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк

Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по території України, але не виключені й точкові удари.

Як передає Укрінформ, про це ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Очевидно, що росіяни до чогось готуються. Наразі у морі один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості складає 16 ракет типу “Калібр”. Пам'ятаємо про те, що в них є таке тяжіння до повторення більш-менш для них значущих операцій. Тому, якщо згадати 5 грудня, як вони готувались до масованого ракетного удару, коли виводили і ракетоносії в море, і піднімали стратегічну, і тактичну авіацію, в принципі все дуже схоже. Ми готові до цього. Ми усвідомлюємо, що можливий такий удар”, - наголосила Гуменюк.

Вона також зауважила, що ворог здатен завдавати не лише масовані, а й точкові удари.

“Те, що в них вичерпуються запаси — зрозуміло, бо вони їх використовують, але недооцінювати ворога не можна. росіяни намагаються поповнювати свої резерви попри санкції й попри обмеження у своїх потужностях. Ми бачимо, що вони вишукують можливість затримувати хід подій, взяти так звану оперативну паузу, щоб підтягнути резерви й продовжувати своє «побєдоносне шоу», як вони вважають. Але наша протидія адекватна, ми не дамо їм тієї паузи, бо усвідомлюємо — нам треба вибороти максимально швидко свою незалежність”, — наголосила Гуменюк.

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Теги: Росія, Україна, війна
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