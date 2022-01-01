Російська армія змінила оборонну тактику, – британська розвідка

Російська армія змінила оборонну тактику, – британська розвідка
Російська армія в Україні перейшла до нової оборонної тактики. Інтервенти почали активно використовувати мінні поля.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, передає УНІАН.

У відомстві наголосили, що така тактика може бути ефективною лише, якщо мінні поля прикриті спостереженням та вогнем.

За даними британської розвідки, з жовтня російські військові здебільшого зосередилися на облаштуванні оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Йдеться про встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін.

"Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - додали у Міноборони Британії.

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Теги: британська розвідка, оборона росіян
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