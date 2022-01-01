Біля Бахмута загинув волинянин Олександр Остапчук

Поблизу Бахмута Донецької області загинув 49-річний волинянин. Чоловік з перших днів вторгнення захищав Україну від російських окупантів.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.«Знову у громаді втрата... Отримали сумну звістку про трагічну загибель військовослужбовця Олександра Никандровича Остапчука, жителя села Словатичі.Був призваний на службу з перших днів повномаштабного вторгнення. 26 лютого цього року чоловік став на захист територіальної цілісності України. Служив гранатометником механізованого відділення.За попередньою інформацією, загинув 24 грудня 2022 року поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області внаслідок важких поранень, отриманих під час стрілецького бою з ворогом та ворожого артилерійського обстрілу, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.Тіло загиблого Героя привезуть 29 грудня. Про точний час та місце зустрічі траурного кортежу повідомимо згодом», – йдеться у повідомленні.