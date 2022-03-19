На Волині за програмою «Прихисток» тимчасово розмістили понад 19 тисяч осіб

На Волині за програмою «Прихисток» тимчасово розмістили понад 19 тисяч осіб
Зокрема, з 16 по 26 грудня в області розселили ще понад 90 внутрішньо переміщених осіб. Загалом, станом на сьогодні на Волині прийняли 78 824 переміщених осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

Серед жителів постраждалих регіонів, що були змушені покинути свій дім: 29 356 осіб працездатного віку, 2308 – осіб з інвалідністю, 7725 – пенсіонерів, а також 65 багатодітних сімей та 9 сімей батьків-одинаків.

У рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із житлом, Уряд компенсує комунальні витрати громадам, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Так, у Волинській області за ініціативою «Прихисток» тимчасово розмістили 19,4 тис. осіб та компенсували 15,8 млн грн (на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333).

Також 8,1 млн гривень з держбюджету компенсовано за оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб.

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Теги: переселенці, Волинь, Прихисток
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