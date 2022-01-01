На Донеччині у боротьбі з ворогом загинув 19-річний Роман Журавель

На Донеччині у боротьбі з ворогом загинув 19-річний Роман Журавель
На Донеччині загинув 19-річний воїн із села Старики Луцького району Роман Журавель.

Про це повідомили у Берестечківській громаді.

«Сумна звістка про загибель українського воїна знову надійшла в нашу громаду. На території Донецької області загинув житель села Старики Роман Петрович Журавель (26.02.2003 р.н.).

Нехай світлий спомин про відважного захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та шанував, а душа загиблого знайде вічний спокій», – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам’ять і слава Герою!

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Теги: Журавель, Берестечко, загинув
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