На Донеччині у боротьбі з ворогом загинув 19-річний Роман Журавель
Сьогодні, 14:46
На Донеччині загинув 19-річний воїн із села Старики Луцького району Роман Журавель.
Про це повідомили у Берестечківській громаді.
«Сумна звістка про загибель українського воїна знову надійшла в нашу громаду. На території Донецької області загинув житель села Старики Роман Петрович Журавель (26.02.2003 р.н.).
Нехай світлий спомин про відважного захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та шанував, а душа загиблого знайде вічний спокій», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам’ять і слава Герою!
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Про це повідомили у Берестечківській громаді.
«Сумна звістка про загибель українського воїна знову надійшла в нашу громаду. На території Донецької області загинув житель села Старики Роман Петрович Журавель (26.02.2003 р.н.).
Нехай світлий спомин про відважного захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та шанував, а душа загиблого знайде вічний спокій», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам’ять і слава Герою!
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