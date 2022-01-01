У Повітряних силах сказали, що найбільше страждає від атак росіян





Про це повідомляє



"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога", - сказав він.



Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.



"Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об'єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону."Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога", - сказав він.Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце."Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав він.

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