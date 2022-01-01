Поблизу Запоріжжя помер військовий із Волині
Сьогодні, 22:20
Відійшов у засвіти військовий з Ковеля старший солдат Гейко Сергій Володимирович.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.
«Ще один ковельчанин повертається завтра, 24 грудня, додому на щиті, тож орієнтовно о 8-й годині ранку кортеж можна зустріти живим коридором в Ковелі по вул. Незалежності, який рухатиметься в напрямку дому, що на вул. Данила Галицького», – йдеться у дописі.
Волинянин був старшим водієм-механіком відділення зберігання ракет обслуги, зберігання та транспортування технічної батареї.
Військовий помер у четвер, 22 грудня.
«Сергій Гейко знаходився в зоні бойових дій, що в напрямку Запоріжжя. Відповідав не лише за той напрямок, який йому доручили, але й опікувався багатьма технічними моментами.
Під час частих повітряних тривог того дня, масованих обстрілів, перейнявся, аби вчасно й максимально оперативно виконати доручені задачі. Його серце не витримало...
Сергієві Гейку було всього 55 років», – пише міський голова.
Прощання із військовим відбудеться в неділю, 25 грудня:
12:00 – чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі;
13:00-13.15 – хресна хода до центру міста; громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять!
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.
«Ще один ковельчанин повертається завтра, 24 грудня, додому на щиті, тож орієнтовно о 8-й годині ранку кортеж можна зустріти живим коридором в Ковелі по вул. Незалежності, який рухатиметься в напрямку дому, що на вул. Данила Галицького», – йдеться у дописі.
Волинянин був старшим водієм-механіком відділення зберігання ракет обслуги, зберігання та транспортування технічної батареї.
Військовий помер у четвер, 22 грудня.
«Сергій Гейко знаходився в зоні бойових дій, що в напрямку Запоріжжя. Відповідав не лише за той напрямок, який йому доручили, але й опікувався багатьма технічними моментами.
Під час частих повітряних тривог того дня, масованих обстрілів, перейнявся, аби вчасно й максимально оперативно виконати доручені задачі. Його серце не витримало...
Сергієві Гейку було всього 55 років», – пише міський голова.
Прощання із військовим відбудеться в неділю, 25 грудня:
12:00 – чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі;
13:00-13.15 – хресна хода до центру міста; громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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