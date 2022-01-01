Поблизу Запоріжжя помер військовий із Волині

Поблизу Запоріжжя помер військовий із Волині
Відійшов у засвіти військовий з Ковеля старший солдат Гейко Сергій Володимирович.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.

«Ще один ковельчанин повертається завтра, 24 грудня, додому на щиті, тож орієнтовно о 8-й годині ранку кортеж можна зустріти живим коридором в Ковелі по вул. Незалежності, який рухатиметься в напрямку дому, що на вул. Данила Галицького», – йдеться у дописі.

Волинянин був старшим водієм-механіком відділення зберігання ракет обслуги, зберігання та транспортування технічної батареї.

Військовий помер у четвер, 22 грудня.

«Сергій Гейко знаходився в зоні бойових дій, що в напрямку Запоріжжя. Відповідав не лише за той напрямок, який йому доручили, але й опікувався багатьма технічними моментами.

Під час частих повітряних тривог того дня, масованих обстрілів, перейнявся, аби вчасно й максимально оперативно виконати доручені задачі. Його серце не витримало...

Сергієві Гейку було всього 55 років», – пише міський голова.

Прощання із військовим відбудеться в неділю, 25 грудня:

12:00 – чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі;

13:00-13.15 – хресна хода до центру міста; громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам’ять!

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Теги: Сергій Гейко, втрати Волинь
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