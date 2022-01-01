Де і коли на Волині вимикатимуть світло 24 грудня. ГРАФІК

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 24 грудня. ГРАФІК
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України. Саме тому в країні, зокрема у Волинській області, продовжують діяти графіки стабілізаційних вимкнень.

Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.

Зауважують, що волинські енергетики роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, додають, вони зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

Ознайомитись із графіками вимкнень 24 грудня можна за посиланням: https://cutt.ly/B0VlGMb

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Теги: Світло, Волиньобленерго, графік вимкнень
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