Відійшов у засвіти воїн із Волині Олександр Чміль
Сьогодні, 21:00
Перебуваючи вдома у відпустці, помер 58-річний захисник із Волині Олександр Бенедійович Чміль.
Сумну звістку повідомили у Колківській громаді.
Відомо, що воїн пішов захищати Україну з початку повномасштабної війни без жодних вагань, адже у свій час був учасником війни в Афганістані.
Чин поховання відбудеться 24 грудня орієнтовно о 12 годині у селі Нічогівка, на вулиці Лісовій, 44.
«У цей гіркий час всі ми схиляємо голови в скорботі та жалобі за померлим Олександром. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям з приводу непоправної смерті нашого земляка», - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам'ять!
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Сумну звістку повідомили у Колківській громаді.
Відомо, що воїн пішов захищати Україну з початку повномасштабної війни без жодних вагань, адже у свій час був учасником війни в Афганістані.
Чин поховання відбудеться 24 грудня орієнтовно о 12 годині у селі Нічогівка, на вулиці Лісовій, 44.
«У цей гіркий час всі ми схиляємо голови в скорботі та жалобі за померлим Олександром. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям з приводу непоправної смерті нашого земляка», - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам'ять!
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