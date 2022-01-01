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Відійшов у засвіти воїн із Волині Олександр Чміль

Відійшов у засвіти воїн із Волині Олександр Чміль
Перебуваючи вдома у відпустці, помер 58-річний захисник із Волині Олександр Бенедійович Чміль.

Сумну звістку повідомили у Колківській громаді.

Відомо, що воїн пішов захищати Україну з початку повномасштабної війни без жодних вагань, адже у свій час був учасником війни в Афганістані.

Чин поховання відбудеться 24 грудня орієнтовно о 12 годині у селі Нічогівка, на вулиці Лісовій, 44.

«У цей гіркий час всі ми схиляємо голови в скорботі та жалобі за померлим Олександром. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям з приводу непоправної смерті нашого земляка», - йдеться у повідомленні.

Відійшов у засвіти воїн із Волині Олександр Чміль


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого захисника. Вічна пам'ять!

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Теги: Олександр Чміль, втрати Волинь, Нічогівка
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