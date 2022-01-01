Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити

Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити
У ніч на 23 грудня проросійський пропагандист українського походження Анатолій Шарій у своєму телеграм-каналі із майже мільйонною аудиторією написав про те, що російське угрупування готується до початку наступу з Білорусі. Наступ «мовляв» запланований на ніч з 25 до 26 грудня.

Цей допис відомого блогера-втікача, який так «хвилюється» за долю України, що методично і періодично продукує і поширює про неї чорнуху на користь російської пропаганди, вже спричинив деяку паніку серед волинян зокрема.

Адже Шарій пише, що напрям наступу – Сарни (Рівненська область) і Ковель (Волинська область).

«Также наступленіє возможно на Кієвском і на Черніговском направлєнії», – пише пропагандист (пробачте, коректно цитувати мову окупанта не вважаємо за потрібне – ред.).

Це скрін допису проросійського пропагандиста Шарія. Йому не можна довіряти.
Це скрін допису проросійського пропагандиста Шарія. Йому не можна довіряти.


Ніби ком зі снігу ця інформація поширюється і обростає все новими варіаціями: «Знайомий військовий казав…», «В подруги друг працює в СБУ», «Наша розвідка каже…» і так далі.

Свою писанину з приводу «наступу» Шарій завершує словом «Заніматєльно». Таки так. Але не для нас. Нічого «заніматєльного» тут немає.

Вкид Шарія – чергова спроба російської пропаганди полоскотати нерви жителям прикордоння загрозою наступу із Білорусі.

А тепер – про те, чому ні Волинь, ні Рівненщина, ні Київщина, ні Чернігівщина не мають боятися ночі на 26 грудня.

По-перше: ворог постійно активно застосовує дезінформаційні вкиди та проводить інформаційно-психологічні операції. Ми чітко бачимо це із початку повномасштабної війни. Телеграмних вкидів про наступ із Білорусі, зокрема – на Волинь, було вже чимало, дати і рупори, щоправда, щоразу інші. Інколи дати називали навіть українські лідери думок. Наземного наступу, як ми знаємо, на наш регіон не було.

По-друге: саме сьогодні, 23 грудня, вранці радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна у своєму телеграм-каналі зробила допис на тему вкидів щодо «наступу із Білорусі».

І це таки не співпадіння. Бо вона написала, що цього разу російська пропаганда зробила цей вкид через «відверто зашкварених персонажів». Не маємо сумніву, що Зарівна мала на увазі Шарія.

«Одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди – «вторгнення з білорусі» знову вкидається в наш медійний простір.

Причому, вкиди роблять через відверто зашкварених персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі «мій знайомий військовий сказав».

Відповідь на таке може бути коротка – це готовність наших Сил оборони.

Слухайте лише офіційних спікерів. Ворог хоче впливати на ваші нерви напередодні святкових днів, не треба давати йому шансів на успіх», – написала радниця керівника Офісу президента.

Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити


Зауважимо, що днями командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв констатував, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Але про те, що у Білорусі вже сформоване достатнє для наземного наступу військове угрупування – поки не йдеться, тим паче – про конкретні дати ймовірного наступу.

Окрім того, ми звернулися за коментарем до Волинської бригади тероборони щодо небезпеки вторгнення з півночі.

Пресофіцер Сергій Хомінський, озвучуючи позицію бригади, зауважив, що підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з іншими складовими сил оборони краю впевнено контролюють ситуацію й готові до будь-якого повороту подій на півночі області.

"Впродовж десяти місяців, які минають з часу широкомасштабного вторгнення військ рф в Україну, нами щодня проводяться заходи з бойової підготовки – зокрема, стрільби з різних видів зброї, бойові злагодження тощо.

Побудовано значною мірою унікальну систему фортифікаційних споруд. Облаштовано систему інженерних загороджень – зокрема, мінно-вибухових.

Тож можна впевнено говорити, що Волинська бригада тероборони готова дати відсіч агресору в режимі 24/7", - йдеться у відповіді пресофіцера.

Закликаємо волинян не вестися на інформаційні вкиди ворога та не панікувати через інформацію, яка не має підтвердження. Закликаємо також авторів анонімних телеграм-каналів не ставати на бік рупорів пропаганди, допомагаючи їм поширювати фейки, маніпуляції та дезінформацію в українському сегменті телеграму. Або ж поширювати із прямою вказівкою на те, що це брехня чи інший різновид недостовірної інформації.

Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити


Якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!

Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



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Теги: Анатолій Шарій, наступ, Білорусь, інформаційний вкид, дезінформація
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