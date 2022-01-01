Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 24 грудня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі буде становити від +2 градуси до +4.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Данила Стовпника. У наших пращурів була традиція запалювати лампадку, нібито “додаючи в пітьмі доброго світла і прохаючи сонце зійти на землю, запалати і відігнати нечисті сили”. Погоду 24 грудня також визначали за допомогою сонячних променів: якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів, а якщо стелилися вниз, слід готуватися до хурделиці.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі буде становити від +2 градуси до +4.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Данила Стовпника. У наших пращурів була традиція запалювати лампадку, нібито “додаючи в пітьмі доброго світла і прохаючи сонце зійти на землю, запалати і відігнати нечисті сили”. Погоду 24 грудня також визначали за допомогою сонячних променів: якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів, а якщо стелилися вниз, слід готуватися до хурделиці.
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