Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня
У суботу, 24 грудня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі буде становити від +2 градуси до +4.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Данила Стовпника. У наших пращурів була традиція запалювати лампадку, нібито “додаючи в пітьмі доброго світла і прохаючи сонце зійти на землю, запалати і відігнати нечисті сили”. Погоду 24 грудня також визначали за допомогою сонячних променів: якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів, а якщо стелилися вниз, слід готуватися до хурделиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити
Сьогодні, 20:26
На Волині судили військового, який був у частині п'яним
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
Білоруська армія продовжила навчання
Сьогодні, 19:22
У Ковелі компанія «Бренвель» привітала дітей загиблих на війні Героїв із різдвяно-новорічними святами
Сьогодні, 18:51
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 23 грудня Погода у Луцьку на завтра, 23 грудня
22 грудень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 22 грудня Погода у Луцьку на завтра, 22 грудня
21 грудень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
17 грудень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
16 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшов у засвіти воїн із Волині Олександр Чміль
Сьогодні, 21:00
 0
Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити
Сьогодні, 20:26
 0
На Волині судили військового, який був у частині п'яним
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Білоруська армія продовжила навчання
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8