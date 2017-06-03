У Ковелі компанія «Бренвель» привітала дітей загиблих на війні Героїв із різдвяно-новорічними святами

23 грудня у Ковелі відбувся великий благодійний захід на підтримку дітей Ковельської територіальної громади, батьки яких загинули під час виконання бойових (службових) завдань, захищаючи Україну від збройної агресії країни-терориста. Дітям подарували 80 ноутбуків і 18 конструкторів.Організатором заходу була компанія альтернативної енергетики «Бренвель» спільно з однією із найбільших німецьких фабрик з виготовлення піддонів «Бассум», яка вирішила підтримати дітей українських Героїв.«У минулі роки ми завжди допомагали дітям-сиротам з дитбудинків. Цього ж року вирішили ще й підтримати дітей, чиї батьки полягли на полі бою або зникли безвісти, захищаючи Україну від російських окупантів і терористів», - зазначив представник компанії "Бренвель"Під час заходу майже сотню дітей розважали артисти, які виконували пісні та колядки. Після цього кожній дитині або її представнику вручили подарунки: дошкільнятам подарували конструктори, а школярам – ноутбуки. Також всі діти отримали набори солодощів.«Перед різдвяними святами ми хочемо привітати наше майбутнє, наших дітей з Ковельського району, та презентувати їм подарунки. У цей непростий час дуже важливо, щоб діти мали змогу здобувати освіту. І тому наша акція «Бренвель – дітям захисників України» спрямована саме на це. Малеча зможе розвиватися, збираючи великі конструктори, а школярам у навчанні допоможуть ноутбуки», - підкреслив Сергій Андросюк.«Нам дуже приємно, що про дітей не забувають. Відчувається підтримка суспільства, держави, приватного бізнесу. Подарований ноутбук стане в нагоді для мого сина», - розповіла, мати 15-річного сина.«Мені буде гарно навчатися з подарованим ноутбуком. А ще я буду гратися на ньому в ігри», - із задоволенням розповіла 9-річнаДуже рада та задоволена була малеча, яка отримала конструктори.«Я з братиком буду гратися. У нас тепер є два великих конструктори. Це супер», - говорить 5-річнаДітей зі святами також привітали начальник Ковельської районної військової адміністрації, голова Ковельської районної ради