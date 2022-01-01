Білоруська армія продовжила навчання

Білоруська армія продовжила навчання
Навчання ВС РБ/РФ у Білорусі продовжили як мінімум до 1 січня 2023 року.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, передає Беларускі Гаюн.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах момент виглядає так з 26 грудня і до:

◾️227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 30.12;
◾️Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;
◾️Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;
◾️Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01;
◾️212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 30.12;
◾️230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 31.12;
◾️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 01.01;
◾️Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.

Чергове продовження навчань триває 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 35 тижнів.

"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду",- йдеться у повідомленні моніторингової групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: навчання, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білоруська армія продовжила навчання
Сьогодні, 19:22
У Ковелі компанія «Бренвель» привітала дітей загиблих на війні Героїв із різдвяно-новорічними святами
Сьогодні, 18:51
На Волині водій на смерть збив пішохода
Сьогодні, 18:38
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 23 грудня
Сьогодні, 18:32
У «Дії» з'явилися судові рішення
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Білорусь продовжила військові навчання до 26 грудня Білорусь продовжила військові навчання до 26 грудня
16 грудень, 20:22
Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності
16 грудень, 19:22
Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною
08 грудень, 02:00
ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю
04 грудень, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білоруська армія продовжила навчання
Сьогодні, 19:22
 0
У Ковелі компанія «Бренвель» привітала дітей загиблих на війні Героїв із різдвяно-новорічними святами
Сьогодні, 18:51
 0
На Волині водій на смерть збив пішохода
Сьогодні, 18:38
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 23 грудня
Сьогодні, 18:32
 0
У «Дії» з'явилися судові рішення
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8