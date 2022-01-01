Білоруська армія продовжила навчання
Сьогодні, 19:22
Навчання ВС РБ/РФ у Білорусі продовжили як мінімум до 1 січня 2023 року.
Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, передає Беларускі Гаюн.
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах момент виглядає так з 26 грудня і до:
◾️227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 30.12;
◾️Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;
◾️Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;
◾️Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01;
◾️212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 30.12;
◾️230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 31.12;
◾️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 01.01;
◾️Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.
Чергове продовження навчань триває 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 35 тижнів.
"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду",- йдеться у повідомленні моніторингової групи.
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Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, передає Беларускі Гаюн.
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах момент виглядає так з 26 грудня і до:
◾️227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 30.12;
◾️Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;
◾️Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;
◾️Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01;
◾️212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 30.12;
◾️230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 31.12;
◾️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 01.01;
◾️Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.
Чергове продовження навчань триває 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 35 тижнів.
"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду",- йдеться у повідомленні моніторингової групи.
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