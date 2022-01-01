На Волині водій на смерть збив пішохода





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформацію також підтвердили у пресслужбі поліції Волині.



Розповіли, що загиблий – житель села Переспа, 1970 року народження. Як відомо, чоловік помер у кареті «швидкої».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 23 грудня у селі Переспа Луцького району сталася смертельна ДТП. Водій «Рено Мастер» збив пішохода.Про цеповідомили очевидці.Інформацію також підтвердили у пресслужбі поліції Волині.Розповіли, що загиблий – житель села Переспа, 1970 року народження. Як відомо, чоловік помер у кареті «швидкої».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію