На Волині водій на смерть збив пішохода

На Волині водій на смерть збив пішохода
Ввечері 23 грудня у селі Переспа Луцького району сталася смертельна ДТП. Водій «Рено Мастер» збив пішохода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію також підтвердили у пресслужбі поліції Волині.

Розповіли, що загиблий – житель села Переспа, 1970 року народження. Як відомо, чоловік помер у кареті «швидкої».


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Теги: ДТП, Волинь, Переспа, Луцьк
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