На Волині водій на смерть збив пішохода
Сьогодні, 18:38
Ввечері 23 грудня у селі Переспа Луцького району сталася смертельна ДТП. Водій «Рено Мастер» збив пішохода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію також підтвердили у пресслужбі поліції Волині.
Розповіли, що загиблий – житель села Переспа, 1970 року народження. Як відомо, чоловік помер у кареті «швидкої».
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію також підтвердили у пресслужбі поліції Волині.
Розповіли, що загиблий – житель села Переспа, 1970 року народження. Як відомо, чоловік помер у кареті «швидкої».
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