У «Дії» з'явилися судові рішення





Про це



"Судове рішення - це документ суду, який завершує результат розгляду справи. Його можна показати органам місцевого самоврядування, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Або органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або пред'явити нотаріусу для відкриття спадщини", - йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що з новою послугою користувачі за кілька кліків зможуть отримати електронне судове рішення з електронним підписом судді прямо на смартфоні. Документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий.



Приєднатися до тестування нової послуги можуть українці, які:



- мають цифровий підпис;

- є учасниками судової справи.

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