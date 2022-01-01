У «Дії» з'явилися судові рішення

У «Дії» з'явилися судові рішення
У мобільному додатку "Дія" стартувало бета-тестування доступу користувачів до судових рішень.

Про це повідомляє Telegram сервісу "Дія".

"Судове рішення - це документ суду, який завершує результат розгляду справи. Його можна показати органам місцевого самоврядування, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Або органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або пред'явити нотаріусу для відкриття спадщини", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з новою послугою користувачі за кілька кліків зможуть отримати електронне судове рішення з електронним підписом судді прямо на смартфоні. Документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий.

Приєднатися до тестування нової послуги можуть українці, які:

- мають цифровий підпис;
- є учасниками судової справи.

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Теги: Дія, судові рішення
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