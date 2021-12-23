На Волині розпочали «полювання» на нелегальних продавців ялинок

На Волині почали рейдові перевірки на місцях заготівлі новорічних ялинок.Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Державної екологічної інспекції у Волинській області разом з працівниками ГУНП у Волинський області розпочали рейдові перевірки, щоб запобігти порушенням природоохоронного законодавства при заготівлі новорічних ялинок.Інспектори виїхали на місця їх реалізації, перевірили наявність усіх відповідних документів та провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. Порушень не виявили.Щоб перевірити чи дійсно ваша ялинка є легальною, введіть номер із уніфікованого засобу (бирки, яка прикріплена до дерева) на сайті open.ukrforest.com.