На Волині розпочали «полювання» на нелегальних продавців ялинок
Сьогодні, 17:48
На Волині почали рейдові перевірки на місцях заготівлі новорічних ялинок.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Державної екологічної інспекції у Волинській області разом з працівниками ГУНП у Волинський області розпочали рейдові перевірки, щоб запобігти порушенням природоохоронного законодавства при заготівлі новорічних ялинок.
Інспектори виїхали на місця їх реалізації, перевірили наявність усіх відповідних документів та провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. Порушень не виявили.
Щоб перевірити чи дійсно ваша ялинка є легальною, введіть номер із уніфікованого засобу (бирки, яка прикріплена до дерева) на сайті open.ukrforest.com.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Державної екологічної інспекції у Волинській області разом з працівниками ГУНП у Волинський області розпочали рейдові перевірки, щоб запобігти порушенням природоохоронного законодавства при заготівлі новорічних ялинок.
Інспектори виїхали на місця їх реалізації, перевірили наявність усіх відповідних документів та провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. Порушень не виявили.
Щоб перевірити чи дійсно ваша ялинка є легальною, введіть номер із уніфікованого засобу (бирки, яка прикріплена до дерева) на сайті open.ukrforest.com.
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