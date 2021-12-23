На Волині розпочали «полювання» на нелегальних продавців ялинок

На Волині розпочали «полювання» на нелегальних продавців ялинок
На Волині почали рейдові перевірки на місцях заготівлі новорічних ялинок.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Державної екологічної інспекції у Волинській області разом з працівниками ГУНП у Волинський області розпочали рейдові перевірки, щоб запобігти порушенням природоохоронного законодавства при заготівлі новорічних ялинок.

Інспектори виїхали на місця їх реалізації, перевірили наявність усіх відповідних документів та провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення. Порушень не виявили.

Щоб перевірити чи дійсно ваша ялинка є легальною, введіть номер із уніфікованого засобу (бирки, яка прикріплена до дерева) на сайті open.ukrforest.com.

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Теги: ялинки, Волинь
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