Найбільше аварій на Волині трапляється у п'ятницю

Найбільше аварій на Волині трапляється у п'ятницю
За 11 місяців цього року на дорогах Волинської області зафіксували 2101 дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Згідно із статистикою найбільша кількість аварій траплялася в п'ятницю.

А за часом скоєння пік аварійності припадав на 17-ту годину — 10 % від усіх автопригод.


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Теги: ДТП, Луцьк
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