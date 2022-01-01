Найбільше аварій на Волині трапляється у п'ятницю





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Згідно із статистикою найбільша кількість аварій траплялася в п'ятницю.



А за часом скоєння пік аварійності припадав на 17-ту годину — 10 % від усіх автопригод.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 11 місяців цього року на дорогах Волинської області зафіксували 2101 дорожньо-транспортну пригоду.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Згідно із статистикою найбільша кількість аварій траплялася в п'ятницю.А за часом скоєння пік аварійності припадав на 17-ту годину — 10 % від усіх автопригод.

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