Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію

Олександр Лукашенко збирається відвідати президента РФ Володимира Путіна у Росії після приїзду останнього до Мінська. Це буде їхня дев'ята зустріч за 2022 рік.



Про плани Лукашенка поїхати у Росію повідомив Telegram-канал «Пул Первого», який називають наближеним до глави Білорусі, пише



Як зазначається, Лукашенко вирушить із робочим візитом вже завтра, 24 грудня. Білоруська служба «Радіо Свобода» зазначила, що Олександр Лукашенко вже 8 разів зустрічався з путіним у 2022 році, з них лише одна зустріч була в Мінську (19 грудня).



На запрошення Путіна Лукашенко відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна у підмосковному селищі Зоряне містечко. Наразі там відбувається добір кандидатів на політ у космос від Білорусі. Нагадаємо, під час відвідин путіна до Мінська глави Білорусі та росії домовилися про відправлення до Міжнародної космічної станції першого білоруського космонавта.



Окрім того, Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі. Лідери країн «підіб'ють підсумки 2022 року, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах».



Нагадаємо,

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