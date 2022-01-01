Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію

Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирається відвідати президента РФ Володимира Путіна у Росії після приїзду останнього до Мінська. Це буде їхня дев'ята зустріч за 2022 рік.

Про плани Лукашенка поїхати у Росію повідомив Telegram-канал «Пул Первого», який називають наближеним до глави Білорусі, пише Громадське.

Як зазначається, Лукашенко вирушить із робочим візитом вже завтра, 24 грудня. Білоруська служба «Радіо Свобода» зазначила, що Олександр Лукашенко вже 8 разів зустрічався з путіним у 2022 році, з них лише одна зустріч була в Мінську (19 грудня).

На запрошення Путіна Лукашенко відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна у підмосковному селищі Зоряне містечко. Наразі там відбувається добір кандидатів на політ у космос від Білорусі. Нагадаємо, під час відвідин путіна до Мінська глави Білорусі та росії домовилися про відправлення до Міжнародної космічної станції першого білоруського космонавта.

Окрім того, Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі. Лідери країн «підіб'ють підсумки 2022 року, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах».

Нагадаємо, 19 грудня Володимир Путін приїхав з робочим візитом до Білорусі — вперше із червня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Сьогодні, 17:20
Найбільше аварій на Волині трапляється у п'ятницю
Сьогодні, 17:16
Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію
Сьогодні, 17:00
Українські журналісти обговорювали, як писати про внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:47
Росія вивела в Чорне море «Калібри»
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії
22 грудень, 14:29
Лукашенко обговорив з військовими та силовиками переміщення військ біля України Лукашенко обговорив з військовими та силовиками переміщення військ біля України
22 грудень, 12:16
Білоруська журналістка розповіла про результати зустрічі Путіна і Лукашенка Білоруська журналістка розповіла про результати зустрічі Путіна і Лукашенка
22 грудень, 07:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дії» з'явилися судові рішення
Сьогодні, 18:10
 0
На Волині розпочали «полювання» на нелегальних продавців ялинок
Сьогодні, 17:48
 0
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Сьогодні, 17:20
 0
Найбільше аварій на Волині трапляється у п'ятницю
Сьогодні, 17:16
 0
Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8